POL-HL: OH-Lensahn : Fußgänger in Lensahn angefahren

Lübeck (ots) - Beim Überqueren der Fahrbahn ist am Montagmorgen (26.11.2018) in Lensahn ein junger Mann von einem Fahrzeug angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Gegen 06.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ostholsteiner mit einem VW-Transporter aus Richtung Schönwalde kommend die Eutiner Straße in Lensahn. An der Ampelanlage Ecke Lübecker Straße bog der Mann anschließend nach links in Richtung Oldenburg ab. Im dortigen Einmündungsbereich erfasste er dabei aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache einen 17-jährigen Fußgänger, der nach bisherigen Erkenntnissten abgesetzt von der eigentlichen Fußgängerfurt der Ampelanlage die Lübecker Straße überquerte. Der junge Mann wurde nach derzeitigem Sachstand schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verdachtes des Verstoßes gegen die Verhaltensvorschriften eines Fußgängers.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell