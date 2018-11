POL-HL: HL-St. Lorenz / Kleinwagen fährt gegen Werbegrill

Lübeck (ots) - Montagvormittag (19. November 2018) verlor eine Lübeckerin offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Lübeck St. Lorenz gegen einen überdimensional großen Werbegrill.

"Der Grill ist riesig und droht jetzt umzukippen". Diese Meldung erreichte die Polizeileitstelle in Lübeck am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr. Kurz zuvor befuhr eine 75-jährige Lübeckerin den Parkplatz eines großen Baumarktes in der Straße Bei der Lohmühle. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Smart und prallte frontal gegen einen überdimensional großen Grill, der zu Werbezwecken auf dem Parkplatz aufgebaut war. Das knapp drei Meter hohe Werbemittel drohte umzustürzen, Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Grill mit Spanngurten.

Die Fahrerin des Smart erlitt aufgrund des Zusammenstoßes leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug hingegen wurde durch die Wucht des Aufpralls durch den Grill aufgebockt und stark beschädigt. Einer ersten Einschätzung nach wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Der Smart wurde abgeschleppt

