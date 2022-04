Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunken mit einem Motorroller unterwegs

Ratzeburg (ots)

20. April 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.04.2022 - Schnakenbek

Am 19. April 2022 konnte durch Beamte der Polizeistation Lauenburg eine Trunkenheitsfahrt auf der B5 in Schnakenbek beendet werden.

Am Dienstag meldeten aufmerksame Zeugen gegen 07:00 Uhr auf der B 5 einen Motorroller, der in Schlangenlinien von Lauenburg in Richtung Geesthacht geführt wurde. In der Ortschaft Schnakenbek konnten die Beamten den 64-jährigen Rollerfahrer aus der Nähe von Geesthacht anhalten und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,61 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der 64- Jährige wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell