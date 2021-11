Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstahl aus Einfamilienhaus gesucht

Ratzeburg (ots)

02. November 2021 | Kreis Stormarn - 30.10.2021 - Grönwohld

Am 30. Oktober 2021 kam es in der Grönwohlder Scheefkoppel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die 81-jährige Hauseigentümerin in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr mit Arbeiten im Vorgarten beschäftigt. Während dieser Zeit haben sich unbekannte Täter durch die unverschlossene Haustür Zutritt zum Wohnhaus verschafft. Die Täter verschlossen die Tür, so dass die Eigentümerin sich einen Ersatzschlüssel besorgen musste. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter entkamen unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am 30. Oktober 2021 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Scheefkoppel / An der Obek beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell