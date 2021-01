Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Firmenfahrzeugaufbrüchen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.-12.01.2021 - Geesthacht

In der Nacht von Montag (11.01.2021) 17:00 Uhr auf Dienstag (12.01.2021) 07:00 Uhr ist es in Geesthacht zu einem Diebstahl und einem Diebstahlsversuch gekommen, für die die Polizei aktuell nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täter zwei Firmenfahrzeuge. Die Transporter standen während des Tatzeittraumes am Straßenrand in der Straße Am Moor geparkt.

Offenbar hatten es die Täter auf das darin enthaltene Werkzeug abgesehen. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben zu den Taten machen kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04152/8003-0 bei den Beamten.

