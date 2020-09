Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Ratzeburg (ots)

14. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.09.2020 - Geesthacht

Vergangenen Samstagabend ist es in Geesthacht zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können.

Betroffen sind die Straßen Tulpen-, Aprikosen- und Apfelweg. An den Kraftfahrzeugen (betroffen sind alle Fahrzeughersteller) wurden hauptsächlich die Außenspiegel und Kennzeichenhalterungen beschädigt. Zum Teil wurden auch Fahrzeuge zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte erheblich sein, da bei der Kriminalpolizei Geesthacht bereits 12 Anzeigen erstattet wurden.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Gegen 23:30 Uhr wurde in unmittelbarer Nähe ein ca. 190 cm großer, kräftiger Mann beobachtet. Dieser war mit einer blauen Hose (vermutlich Jeans) und einem grau-weißem Oberteil bekleidet. Wer kann Angaben zu den Taten und zur beschriebenen Person machen? Hinweisgeber oder die beschriebene Person selbst melden sich bitte unter der Telefonnummer 04152/8003-0 bei der Kriminalpolizei in Geesthacht.

