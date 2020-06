Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brennende Doppelhaushälfte - Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar

Ratzeburg (ots)

03. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 02. Juni 2020 / Bad Oldesloe

Am 02. Juni 2020, gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte im Rümpeler Weg in Bad Oldesloe.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brannte eine Wohneinheit im Erdgeschoss eines Doppelhauses. Durch die umgehenden Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf den restlichen Gebäudeteil verhindert werden.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Durch den Brand war die Wohnung der 61 Jahre alten Mieterin unbewohnbar.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Brandursache ist noch unklar.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

