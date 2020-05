Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl eines Sportanhängers

Ratzeburg (ots)

Medien-Information

28.05.2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 24. bis 27.05.2020 / Wentorf bei Hamburg

In dem Zeitraum vom 24. bis zum 27. Mai 2020 kam es in der Straße "Stöckenhoop" in Wentorf bei Hamburg zu einem Diebstahl eines Sportanhängers, der mit einem Jet-Ski beladen war.

Ein 36 Jahre alter Mann aus Wentorf bei Hamburg stellte seinen Sportanhänger, der mit einem Jet-Ski beladen war, auf einem Parkplatz in der Straße "Stöckenhoop" ab. Der Anhänger war mit einer Parkkralle und einem Sicherheitsschloss gegen Diebstahl gesichert. Über dem Jet-Ski war eine Plane gespannt.

Unbekannte Täter überwanden die Sicherungen und entwendeten den Anhänger mit seiner Ladung.

Der Wert der erlangten Beute wird auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wem sind im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Stöckenhoop" und der näheren Umgebung aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise bitte an die Polizei Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 7277070.

