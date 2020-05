Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

15. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.05.2020 - Linau

Seit dem 08. Mai 2020 wird die 18-jährige Nikola D. vermisst. Sie hat ihre Wohnanschrift mit unbekannten Ziel verlassen.

Letztmalig gesehen wurde die Vermisste am 08.05.2020 in Linau, eine Vermisstenanzeige erreichte die Polizei am 11.05.2020. Alle daraufhin eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen negativ, ebenso das Nachgehen von Hinweisen auf mögliche Anlaufadressen. Frau D. ist ca. 170 cm groß und schlank, hat lange bräunliche Haare. Angaben zur Bekleidung können nicht gemacht werden.

Wer Frau D. gesehen hat oder wer Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder über 110 Notruf melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell