Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zu viert auf dem Motorroller unterwegs

Ratzeburg (ots)

Geesthacht

Am 06.07.2019, gegen 22.25 Uhr, fiel Beamten der Polizei Geesthacht im Rahmen der Streifenfahrt ein Motorroller auf, auf dem vier Personen ohne Helm saßen. Der Roller fuhr, zudem ohne Licht und Kennzeichen, die Hansastraße entlang in Richtung Hamwarde. Die Beamten fuhren hinter dem Roller her und forderten den Fahrer mittels Blaulicht und STOP POLIZEI zum Anhalten auf. Dieser ignorierte die Anhalteaufforderung. Daraufhin überholten die Beamten den Roller, setzten sich vor ihn und versuchten den Fahrer, nach wie vor mit Blaulicht und STOP POLIZEI, durch sanftes Bremsen zum Anhalten zu bewegen. Der Rollerfahrer wiederum, überholte nun den Funkstreifenwagen auf der rechten Seite. Hierbei geriet er jedoch ins Schlingern, stieß gegen den Streifenwagen und stürzte anschließend. Durch den Sturz wurde eine 21-jährige Mitfahrerin aus Lauenburg leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte sie ab. Der 27-jährige Fahrer aus Geesthacht, sowie die beiden weiteren Mitfahrer/in (20 Jahre, w, Reinbek / 22 Jahre, m, Tespe) blieben unverletzt. Der Fahrer versuchte nach dem Unfall zu Fuß zu flüchten, konnte aber von einem Beamten festgehalten werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der 27-jährige zunächst und wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Der Beamte blieb unverletzt.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung stellten die Beamten bei dem Geesthachter starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ein ebenfalls erfolgter Drogenschnelltest zeigte positiv auf Amphetamine und Kokain.

Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Motorroller wurde sichergestellt. Nach Durchführung der Blutprobe ist der 27-jährige wieder entlassen worden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

