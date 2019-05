Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Himmelfahrt- Bilanz 2019

Ratzeburg (ots)

31. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 30.05.2019 - PD Ratzeburg

Die Polizeidirektion Ratzeburg kann einen ruhigen Feiertagsverlauf vermelden.

Im Bereich Stormarn und Herzogtum Lauenburg war die Polizeidirektion Ratzeburg mit verstärkten Einsatzkräften präsent und hatte ein Auge auf "Vatertagsgruppen".

Im Verlauf des gesamten Himmelfahrtstages wurden durch die Regionalleitstelle Süd für Stormarn und Herzogtum Lauenburg insgesamt 215 Einsätze bearbeitet, davon 40 mit "Himmelfahrtsbezug".

Der Schwerpunkt im Herzogtum Lauenburg lag am Lütauer See in Mölln, wo sich zeitweise bis zu 500 Menschen aufgehalten haben sollen. Um eine alkoholbedingte Eskalation am Lütauer See zu vermeiden, wurde die "Feier" abends, ohne besondere Vorkommnisse, aufgelöst. Dort kam es nach derzeitigem Stand zu keinen nennenswerten Straftaten.

Wie im letzten Jahr auch, hielten sich ca. 250 Personen (ganz überwiegend Heranwachsende und junge Erwachsene) bis in die späten Abendstunden im Stadtpark Bargteheide sowie am angrenzendem Schulzentrum auf. Die Polizei nahm 3 Strafanzeigen wegen Körperverletzungen und jeweils eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Bedrohung auf, in einem Fall kam es zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, dabei wurde niemand verletzt. 3 Personen erhielten Platzverweise zur Gefahrenabwehr, überwiegend weil sie sich alkoholbedingt aggressiv zeigten.

