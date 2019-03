POL-RZ: Brand auf einem Gehöft

Polizeidirektion Ratzeburg

28. März 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.03.2019 - Schnakenbek

Am 27.03.2019, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße Papenkamp in Schnakenbek zu einem Brand auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöft. Ein einzeln stehendes Wirtschaftsgebäude mit Wohntrakt und Carport wurde hierbei beschädigt.

Beim Eintreffen der Polizei brannte bereits ein Teil des Gebäudes in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehren aus Schnakenbek und der umliegenden Gemeinden waren am Einsatz beteiligt.

Es entstand Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe wird derzeitig mit 80.000,- Euro beziffert. Die genaue Schadensbegutachtung steht noch aus.

Angrenzende Gebäude des Gehöfts konnten durch die Feuerwehr geschützt werden.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

