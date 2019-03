Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Pkw-Aufbrüchen

Ratzeburg (ots)

26. März 2019 | Kreis Stormarn - 21.03./22.03.2019 - Lütjensee

In der Zeit vom 21.03.2019 / 14.15 Uhr bis zum 22.03.2019 / 13:15 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Lütjensee zu einer Reihe von Pkw-Aufbrüchen. Die Aufbrüche fanden in den Straßen Am Hainholz und Ohlenhof statt. Tatbetroffen waren vier Fahrzeuge der Marke Mercedes und zwei Fahrzeuge der Marke BMW. In vier Fällen wurde die Dreiecksseitenscheibe eingeschlagen. In zwei Fällen ist nicht nachvollziehbar, wie man ins Fahrzeuginnere gelangt ist.

Bei zwei der geschädigten Pkw ist das Lenkrad mit Airbag, bei einem Fahrzeug das Navigationsgerät ausgebaut worden. In zwei Fällen wurde nur der Airbag entwendet.

Angaben zur Schadenshöhe oder zum Wert des Stehlgutes sind noch nicht möglich.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Pkw -Aufbrüchen machen? Wem sind im Ortsgebiet von Lütjensee verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinwiese bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

