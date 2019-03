Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26. März 2019 | Kreis Stormarn - 25.03.2019 Reinfeld

Am 25.03.2019, gegen 07.30 Uhr, kam es auf der B 75, im Kreuzungsbereich der Hamburger Chaussee / Krögerkoppel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 16-jährige Barnitzerin mit ihrem Krad auf der B 75 aus Richtung Bad Oldesloe kommend, in den Kreuzungsbereich Hamburger Chaussee / Krögerkoppel in Richtung Lübeck ein. Ein 62 Jahre alter Mann aus Reinfeld fuhr mit einem Firmenfahrzeug (Opel Vivaro) aus der Krögerkoppel kommend ebenfalls in den Kreuzungsbereich der B 75 ein. Dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Kradfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeistation Reinfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Unfallzeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann insbesondere noch Angaben zur Ampelschaltung machen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Reinfeld unter der Telefonnummer 04533-791717.

