POL-RZ: Einbrüche in Großhansdorf -Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - Am 04.12.2018, zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr, kam es in Großhansdorf zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in den Straßen Wassenkamp, Sieker Landstraße und Alte Landstraße.

In der Sieker Landstraße sowie dem Wassenkamp drangen unbekannte Täter durch aufgehebelte Fenster in die Gebäude ein. In der Alte Landstraße wurde eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt. In allen Fällen sind mehrere Räume gezielt nach Wertgegenständen durchsucht worden. Während die Täter in der Alte Landstraße und Sieker Landstraße Schmuck erbeuteten, gingen sie im Wassenkamp leer aus. Der Wert des entwendeten Schmuckes steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4.000,- Euro. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Täter neben den drei betroffenen Straßen auch noch in anderen angrenzenden Wohngebieten aufgehalten haben könnten, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonst Angaben zu den Einbrüchen machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

