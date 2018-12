POL-RZ: Drei Pferdeanhänger gestohlen -Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - Geesthacht

In der Zeit vom Freitag, 30.11.2018 / 13.30 Uhr bis Samstag, 01.12.2018 / 10.30 Uhr, wurden von einem Reiterhof in der Straße Gut Hasenthal in Geesthacht gleich drei Pferdeanhänger entwendet. Die drei Anhänger waren im rückwärtigen Bereich des Hofes abgestellt und alle mit einem extra Deichselschloss gesichert. Bei den Hängern handelt es sich um die Marken Humbaur, Böckmann und Blomert. Der Gesamtwert des Stehlgutes beträgt ca. 21.000,- Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Zeit von Freitag auf Samstag im Raum Geesthacht ein Fahrzeuggespann mit Pferdeanhänger gesehen und kann evtl. nähere Angaben zum ziehenden Fahrzeug (Typ, amtl. Kennzeichen) machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

