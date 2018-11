POL-RZ: Fahrraddieb festgenommen

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 20. November 2018 | Kreis Stormarn - 19.11.2018 Ahrensburg

Am 19.11.2018 konnte ein Mann nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in Bargteheide festgenommen werden.

Gegen 16:40 Uhr beobachteten Zeugen an einem Fahrradständer des Bahnhofs Ahrensburg einen Mann, der sich am Schloss eines Fahrrades zu schaffen machen. Ein 41-jähriger Zeuge sprach den Mann an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht und lief davon. Der Zeuge wählte den Notruf und lief dem Täter hinterher. Dieser lief auf den Bahnsteig und stieg in die Regionalbahn nach Bargteheide. Aufgrund der guten Personenbeschreibung, konnte der Täter durch Zivilkräfte der Polizei am Bahnhof Bargteheide festgenommen werden.

Der 48-jährige Mann aus Barsbüttel räumte die Tat ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Katharina Fehring

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell