Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmierereien in der Grundschule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wohra -

Am zurückliegenden Pfingstwochenende, möglicherweise Samstagabend (08. Juni, gegen 21.50 Uhr), kam es zu einem Einbruch und zu Farbschmierereien in der Grundschule in der Halsdorfer Straße. Der oder die Täter drangen durch ein Kellerfenster ein und hinterließen in verschieden Klassenräumen Hakenkreuze und andere Schmierereien. Nach ersten Erkenntnissen wurde in der Schule ein Kopierer zum Ausdrucken weiterer derartiger verbotener Symbole benutzt bis das Papier des Geräts leer war. Entsprechende Ausdrucke lagen in der Schule herum. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Wer hat am zurückliegenden Wochenende, insbesondere aber am Samstagabend, verdächtige Beobachtungen in oder rund um die Grundschule in der Halsdorfer Straße gemacht? Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell