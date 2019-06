Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 Verletzte bei Alleinunfall eines Lkw - Verkehrsbehinderungen durch Sperrung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund -

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen am Mittwoch, 12. Juni, um kurz nach 11 Uhr, erlitten die beiden Insassen Verletzungen. Einer war eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Er ist nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Weitere Fahrzeug waren nicht beteiligt. Die Landstraße 3048 war wegen des Unfalls zwischen Wittelsberg und Heskem bis 14.55 Uhr Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab und veranlasste entsprechende Rundfunkwarnmeldungen.

Bei dem Lastwagen handelte es sich um einen nicht beladenen 7,5 Tonnen Pritschenlastwagen, ein typisches Baustellenfahrzeug, ein sogenannter Drei-Seiten-Kipper. Der Lkw fuhr auf der Landstraße von Kirchhain nach Gießen. Nach Zeugenaussagen bremste der Lastwagen etwa 3 bis 400 Meter vor dem Wittelsberger Kreisverkehr verkehrsbedingt ab. In der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab, durchquerte die Gegenfahrbahn, rutscht in die Böschung und prallt dann gegen einen Baum. Während sich ein Insasse selbst befreien kann, bleibt der andere eingeklemmt im erheblich beschädigten Führerhaus. Rettungswagen transportieren beide nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus. Die beiden in Bulgarien geborenen Männer im Alter von 33 und 46 Jahren leben im Hinterland des Landkreises. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Martin Ahlich

