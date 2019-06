Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: verkehrssicher-in-mittelhessen Spezielle Geschwindigkeitsüberwachung - Provida-Fahrzeug im Ostkreis

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis

Besondere Vorkommisse erfordern auch ungewöhnliche, besondere Maßnahmen" sagt Renee Kopsch, der Leiter der Polizeistation Stadtallendorf. "Wenn die Sicherheit der Verkehrsteilnnd z.Behmer gefährdet ist, gehen wir konsequent und entschlossen vor und nutzen sämtliche zur Verfügung stehenden Einsatzmittel aus. Dann überwacht das Provida-Fahrzeug der Polizei eben nicht nur die Geschwindigkeit auf der Autobahn, sondern auch auf dem Land! Wie wichtig und richtig der Einsatz dieses Sonderfahrzeugs war und zukünftig ist, zeigt das Ergebnis der ersten Einsatznacht von Sonntag auf Montag, 10. Juni! 190 statt der erlaubten 100 km/h auf der B 62 von Marburg nach Kirchhain. Das bedarf keiner weiteren Erklärung", führt er weiter aus.

Seit Jahren schon belegt die Unfallstatistik, dass die zu hohe Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit schweren Folgen ist. Außerdem liegen der Polizei Stadtallendorf Beschwerden von Anwohnern über offensichtlich viel zu schnelles Fahren in der Stadt vor. Darüber hinaus berichtete die Polizei über mehrere Straßenverkehrsgefährdungen und augenscheinlich zu schnell fahrende Autofahrer in der Nacht zum Sonntag, 26. Mai auf der Bundesstraße 62 zwischen Marburg Kirchhain und Stadtallendorf. "Aus diesen Gründen geht die Polizei auch im Ostkreis entschlossen gegen die Missachtung der Geschwindigkeit vor. Durch eine erfolgreiche nächtliche Fahndung in der Nacht zum 26. Mai gelang der Polizei bereits die Identifizierung vermeintlicher Beteiligter und ihrer Fahrzeuge. Die damit aber noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen fanden in der Nacht zum Pfingstmontag mit dem hier erstmaligen Einsatz des Provida-Fahrzeugs ihre Fortsetzung", sagte der Leiter der Polizei des Ostkreises. Gegen 00.50 Uhr rauschte ein Audi an dem ordnungsgemäß und wie erlaubt 100 km/h schnell fahrenden, zivilen Polizeiauto mit eingebauter Geschwindigkeitsmesstechnik vorbei. Bei der Nacheile zwischen Marburg und Kirchhain ergaben die Messungen eine Spitzengeschwindigkeit von 190 km/h! Die 21 (!) Jahre junge Fahrerin muss mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro, einem Fahrverbot von 3 Monaten und 2 Punkten in der Verkehrssünderkartei rechnen. Die Polizei beobachtete, wie die junge Frau nach der Kontrolle auf ihrem Handy herumtippte. Ob das der Grund dafür war, dass es in dieser Nacht keine weiteren Feststellungen zu Geschwindigkeitsübertretungen gab, ist rein spekulativ. Neben der Verkehrsprävention mit den bekannten Aktionen BOB und MAX gehören auch Kontrollen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zum Verkehrssicherheitsprogramm verkehrssicher-in-mittelhessen - eines dieser Themen ist die Geschwindigkeitsüberwachung! Die Polizei wird daher weiterhin die Geschwindigkeit mit dem Einsatz aller zur Verfügung stehenden Messtechniken überwachen. Das sogenannte Provida-Fahrzeug ist ein Zivilfahrzeug der Polizei, ausgestattete mit der gleichnamigen Messtechnik. Das ordentlich motorisierte Fahrzeug ist mit zwei Kameras ausgestattet, eine filmt nach vorne, die andere nach hinten. Es ist u.a. zur Überwachung der Geschwindigkeit und des Abstands - eine weitere Hauptunfallursache - nahezu täglich mit speziell geschulten Beamten im Einsatz.

Mehr zum Provida-Fahrzeug steht hier: https://k.polizei.hessen.de/1124498685

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell