POL-MR: Exhibitionist im Kurpark - "Älterer Mann" dringend als Zeuge gesucht - Ermittlungen dauern an;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Exhibitionist im Kurpark - "Älterer Mann" dringend als Zeuge gesucht - Ermittlungen dauern an

Bad Endbach: Fünf Mädchen, sechs bis acht Jahre alt, hielten sich am Montagnachmittag, 1. April im Kurpark von Bad Endbach auf. Dabei soll sich ein Jugendlicher vor den Kindern entblößt haben. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nun dringend nach einem "älteren Mann" als Zeugen. Die Mädchen, die teilweise mit Fahrädern unterwegs waren, trafen zwischen 16 und 17 Uhr in Nähe des Spielplatzes im Kurpark auf drei Jugendliche, zwei Mädchen und einen Jungen. Das Trio warf nach Angaben der Kinder achtlos Zigarettenkippen weg. Die Mädchen sprachen die Jugendlichen auf das Fehlverhalten an. Als Reaktion darauf soll sich der Junge vor den Kindern entblößt haben. Jetzt suchen die Ermittler dringend nach einem Zeugen, der das Geschehen wohl beobachtet hat. Nach Angaben eines Kindes handelt es sich um einen "älteren Mann". Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Täter dauern an. Der Zeuge wird dringend gebeten, Kontakt mit dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Jürgen Schlick

