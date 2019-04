Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Elektromobilität für die Oberstadtwache

Marburg - Mobil, modern und leise - Elektromobilität für die Oberstadtwache

Nach erfolgreichen Tests bei verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Mittelhessen im Jahr 2018 hat nun auch die Polizei Marburg ihren ersten Elektroroller. Ab sofort nutzt die Polizei der Oberstadtwache diesen modernen, wie leisen und dazu noch emissionsarmen Roller für die Streifen und Ermittlungen in den engen Gassen der Oberstadt und nördlichen wie südlichen Innenstadt. "Perfekt für die Oberstadt! Wendig, leise und dazu noch umweltfreundlich! Das steigert die Mobilität der Polizei in der Oberstadt", so bewertet Bodo Koch, der Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, das neue Fortbewegungsmittel und ergänzt: "Jetzt sind aus der gemeinsamen Oberstadtwache nicht nur die Kollegen des Ordnungsamtes der Stadt Marburg mit ihrem Segway elektrisch unterwegs, sondern auch die Polizeibeamten mit einem Elektroroller."

Die Roller bleiben in "zivil" die Fahrer hingegen tragen die Uniform und eine entsprechende Sicherheitsausrüstung. "Mit dem E-Roller sind wir viel mobiler. Wir haben die Möglichkeit schnell durch die engen Gassen der Oberstadt zu kommen, vor allem in Ecken, die man mit dem Auto nur schwer erreicht. Und wir können problemlos überall mal halten, um ins Gespräch zu kommen", so Hans-Werner Riehl, einer der zukünftigen Fahrer des E-Rollers.

Eckdaten zum Elektroroller

Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h Reichweite: ca. 70 km Ladezeit: 6 Stunden Gewicht (inkl. Akku): 95 kg Zuladung: 155 kg

