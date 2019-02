Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sparkassen-Angestellte verhindert Enkeltrickbetrug in letzter Minute - Weitere betrügerische Anrufe mit anderer Masche in Marburg registriert;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sparkassen-Angestellte verhindert Enkeltrickbetrug in letzter Minute - Weitere betrügerische Anrufe mit anderer Masche in Marburg registriert

Marburg und Cölbe: Nur die Aufmerksamkeit einer Angestellten des Kreditinstituts vereitelte bereits am Freitag, 8. Februar in Marburg einen Enkeltrick und bewahrte eine deutlich über 80 Jahre alte Seniorin vor dem Verlust ihrer Ersparnisse. Zudem registrierte die Polizei am Mittwoch, 13. Februar im Kreisgebiet zahlreiche Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse, um Kundendaten zu erfragen. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich auf Anrufe dieser Art einzulassen. Seriöse Unternehmen gehen niemals in dieser Art und Weise vor.

Angestellte verhindert Schlimmeres:

Die in Marburg lebende Dame war schon auf der Sparkasse, um das angeblich von ihrem Sohn im Telefonat erbetene Geld abzuholen. Der Anruf der misstrauisch gewordenen Angestellten mit dem tatsächlichen Sohn brachte dann Gewissheit und führte dazu, dass der Betrüger letztlich doch erfolglos blieb. "Hier gab es das ganz typische Vorgehen der Enkeltrickbetrüger. Diese Betrüger rufen in unregelmäßigen Abständen immer wieder in bestimmten Gegenden an und versuchen mit ihrem perfiden Vorgehen an das Geld der Opfer zu kommen. Sie sind geschickt am Telefon, bauen Vertrauen auf und kommen dann irgendwann zur Sache. Sie brauchen nämlich für irgendetwas ganz schnell und am besten sofort so viel Geld wie möglich. Die Storys variieren dabei immer etwa. Mal ist es ein lukratives Geschäft, mal ein günstiges Auto oder ein Immobilienschnäppchen. Egal was es ist, wenn es am Telefon ums Geld geht, ist sofort ganz besondere Vorsicht geboten!" Das Telefon der Seniorin läutete am Freitag, 08. Februar, gegen 14.50 Uhr. Da sich der Mann am Telefon nicht mit Namen meldete, glaubte die Seniorin, mit ihrem Sohn zu sprechen. Fortan war der von ihr namentlich angesprochene Anrufer "der Sohn". Der Anrufer schaffte es in dem längeren Gespräch letztlich "seine Mutter "von der Notwendigkeit des sofortigen Geldabholens zu überzeugen, sodass diese sich noch schnell vor Geschäftsschluss zur Sparkasse begab. Dort flog der Schwindel dann glücklicherweise durch die sehr aufmerksame Angestellte auf. Die anschließende Fahndung der Kriminalpolizei blieb leider erfolglos.

Weitere Anrufe Tage später: Am Mittwoch meldete sich ein mutmaßlicher Betrüger gleich fünf Mal bei Anschlussinhabern aus Marburg und Cölbe. Hier gab er sich als Angestellter der Sparkasse aus, um Kundendaten zu erfragen. Der Unbekannte sprach Deutsch mit leichtem Akzent und erkundigte sich nach einem Fragebogen, den das Kreditinstitut dem Anrufer angeblich zugestellt habe. Die ausgesuchten Opfer ließen sich glücklicherweise nicht auf das perfide Spiel ein. Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf weist darauf hin, dass solche Fragenbögen niemals versandt wurden und werden! Zudem erfolgen niemals Anrufe dieser Art.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wem sind am Freitag, gegen 15 Uhr rund um die Hauptstelle der Sparkasse in der Universitätsstraße verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann diese Personen beschreiben? Betroffene, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Verbindung, Tel. 06421- 4060.

Thema Enkeltrick!

Der Enkeltrick ist eine nach wie vor aktuelle Betrugsmasche, mit der Kriminelle versuchen hauptsächlich ältere Menschen um ihr Erspartes zubringen. "Nur eine ständige Aufklärung und die Kenntnis über Vorgehensweisen der gemeinen Betrüger bewahrt davor, Opfer zu werden."

Die Vorgehensweise ist immer nahezu gleich - lediglich bei den Geschichten am Telefon zeigen sich die Betrüger kreativ und variabel. Vorsicht ist geboten, wenn das Telefon klingelt und der erste Satz in etwa so lautet wie: "Hallo Oma (oder Ansprache mit Namen), ich bin´s! Bin grad in der Nähe und wollte mich mal melden. Du weißt doch er dran ist, oder?"

Tipps und Hinweise, die davor schützen, Opfer eines Enkeltricks zu werden: Oberstes Gebot!Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer, ohne ihren Namen zu nennen, als Verwandte, Bekannte oder Freunde ausgeben. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, zu raten, wer Sie anruft. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Geben Sie vor allem niemals Kontodaten preis! Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen immer sofort persönliche Rücksprache und benutzen Sie dazu nur die ihnen bekannten Rufnummern.Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110. Weitere Informationen zum Enkeltrick finden Sie unter www.polizei.hessen.de und www.polizei-beratung.de .

Martin Ahlich/Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell