POL-MR: Betrüger festgenommen; Einbruch in Gebäude "E"; Führerschein weg; Kfz.-Delikte; Schlägerei; Bus biegt ab - Fußgänger (Kind) verletzt; weitere Unfallberichte

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cölbe - Betrüger vorübergehend festgenommen

Bereits letzten Mittwoch, 07. November, nahm die Kripo Marburg einen 28-jährigen Mann fest. Er war mit seinem Skoda mit rumänischem Kennzeichen unterwegs, um eine Postlieferung, in diesem Fall ein Paket mit Bekleidung im Wert von 450 Euro, abzupassen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen steht der Mann unter dem Verdacht, bei online-Händlern verschiedene Waren auf tatsächlich nicht existente Namen bestellt und diese jeweils höchstpersönlich an den unterschiedlichen Lieferadressen in mehreren Städten in Mittelhessen in Empfang genommen zu haben. Der Schaden beläuft sich schon jetzt auf mehrere Tausend Euro. Auf die Schliche kam die Kripo dem Mann durch einen aufmerksamen Auslieferungsfahrer. Der Fahrer war seit Oktober an der angegebenen Adresse in Cölbe mehrfach von dem mutmaßlichen Empfänger zwecks persönlichen Empfangs angesprochen worden. Die Ermittlungen dauern an. Ausreichende Haftgründe lagen bislang nicht vor.

Marburg - Einbruch in Gebäude "E"

In der Nacht zum Donnerstag, 15. November, hebelte ein Einbrecher zwischen 22 und 07.50 Uhr die Eingangstür zum Gebäude "E" der Philosophischen Fakultät in der Wilhelm-Röpke-Straße auf. Im Haus scheiterte dann jedoch der Versuch in ein Büro einzudringen. Zwar schlug der Täter dort noch die Türverglasung ein, die Tür blieb aber zu. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen gesehen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Führerschein weg

Weil der Alkotest eines 38 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis 1,49 Promille anzeigte, veranlasste die Polizei Stadtallendorf eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Die Streife hatte den VW in der Nacht zum Donnerstag, 15. November, um 01.30 Uhr in der Schulstraße gestoppt.

Marburg - Auto durchwühlt und beschädigt - Radio gestohlen

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 15. November, bis spätestens 07.50 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Diebstahl und Sachbeschädigungen an einem blauen Renault Twingo. Der Pkw stand ordnungsgemäß vor dem Anwesen Nr. 93. Um 07.50 Uhr stellte der Fahrer zwei platt gestochene Reifen auf der Fahrerseite und ein beschädigtes Schloss der Fahrertür fest. Das Auto war offensichtlich durchwühlt, das Pioneer-Radio hat der Täter gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Kanaluntersuchungsauto aufgebrochen

Zwischen 09.45 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am Mittwoch, 14. November, brach ein Dieb den weißen Daimler auf, stahl eine Tasse mit ein paar Euro, ein TomTom Navigationsgerät und beschädigte einen Systembildschirm. Das Kanaluntersuchungsfahrzeug stand auf dem Lagerplatz der Dienstleistungsbetriebs Marburg in der Straße Am Krekel. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Erksdorf - Grüner Golf verkratzt

In der Hatzbacher Straße verkratzte ein noch unbekannter Täter die Beifahrertür eines grünen VW Golf und verursachte einen Schaden von mindestens 400 Euro. Das Auto parkte auf dem Hof eines Wohnhauses. Die Tatzeit war wohl am Donnerstag, 08. November, gegen 14 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Schlägerei

Die Polizei sucht nach einer Schlägerei, die in der Nacht zum Donnerstag, 15. November in einer Gaststätte am Markt begann und sich dann auf den Platz davor nach draußen verlagerte, nach Zeugen. Die Tatzeit war gegen 03.15 Uhr. Ein 26-jähriger Mann erlitt durch den Schlag mit einem leeren Bierglas eine blutende Wunde im Gesicht. Nach bisherigen Aussagen besuchte der 26-Jährige mit einem 21-jährigen Freund die Gaststätte am Markt. Aus nicht genannten Gründen geriet der Ältere in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit insgesamt mindestens drei anderen Gästen. Das Ganze eskalierte und mündete in dem Schlag mit dem Glas. Danach verließen der Schläger und seine Begleiter die Gaststätte. Als der 21-Jährige hinterhereilte, um sie aufzuhalten, erhielt er Schläge. Die Täter flüchteten. Die Fahndung blieb erfolglos. Die beiden betroffenen Männer beschrieben die Täter als mutmaßlich Italiener. Der, der mit dem Bierglas zuschlug war ca. 1,70 Meter groß, trug einen Strohhut und eine Blousonjacke. Der Mann hatte fast eine Glatze, also sehr kurz rasierte Haare. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Wer war in der Nacht noch in der Gaststätte und/oder am Markt in der Oberstadt und hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Beteiligten Personen geben, sie beschreiben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Bus biegt ab - Fußgänger (Kind) verletzt - Wichtige Zeugin gesucht!

Wer war am Donnerstag, 15. November, gegen 07.30 Uhr an der Kreuzung Vater-Jahn-Straße/Hainstraße? Wer hat dort Beobachtungen gemacht? An der Kreuzung hielten sich insgesamt mindestens vier 12-jährige Kinder auf, als ein Bus von der Vater-Jahn-Straße aus nach links in die Hainstraße abbog. Im Zuge dieses Abbiegemanövers erhielt eines der Kinder einen Stoß von einer noch unbekannten Frau, die damit ein Erfassen des Kindes durch den Bus verhinderte. Der Junge erlitt eine leichte Verletzung am Fuß. Er konnte jedoch nach der ärztlichen Untersuchung nach Hause. Bislang kennt die Polizei weder die eingreifende Frau noch ergaben sich Hinweise zu dem Bus. Weder zur Farbe, noch zum Kennzeichen noch zur Beschriftung konnten die Jungs was sagen. Die Polizei bittet zur Klärung des Vorfalls insbesondere die Frau und weitere Zeugen, sich zu melden. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Silberg - Kollision beim Begegnungsverkehr

Mit einem Spiegelschaden an einem schwarzen Audi A3 endete eine Kollision im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 39 zwischen Dautphetal und Silberg. Der Unfall war am Mittwoch, 15. November, um 07.50 Uhr. Die Fahrerin des Audis fuhr von Silberg nach Dautphe. Das entgegengekommene Fahrzeug hielt nach dem Spiegelanstoß nicht an. Der Wagen könnte ebenfalls einen Schaden am linken Außenspiegel haben. Hinweise zu dem Auto gibt es bisher nicht. Wer hat den Unfall gesehen? Wo ist ein Auto mit einem seit der Unfallzeit offenbar frischem Spiegelschaden? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Münchhausen/Wetter - Sattelzug weicht Sattelzug aus und touchiert Leiptlanke

Den Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Sattelzug konnte ein 60-jähriger Brummifahrer vermeiden, die dadurch bedingte Kollision mit der Leitplanke nicht. An seinem eigenen Sattelzug entstand ein nur geringer Schaden. Der Unfallereignete sich nach Angaben des 60-Jährigen am Donnerstag, 15. November, gegen 09.45 Uhr auf der Bundesstraße 252 zwischen Münchhausen und Wetter. Der 60-Jährige fuhr nach Wetter als ihm der andere Sattelzug entgegenkam und aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Er wich bis auf den Grünstreifen aus und touchierte dabei die Leitplanke. Er beschrieb den entgegengekommenen Lastwagen als einen Sattelzug mit weißer MAN Zugmaschine und einem Auflieger mit grauer Plane ohne Firmenaufschrift. Der Mann war sich hinsichtlich des Kennzeichens nicht sicher. Es könnte ein osteuropäisches Kennzeichen gewesen sein. Wer hat das Fahrmanöver der Sattelzüge beobachtet? Wer kann weitere Hinweise zu dem gesuchten und beschriebenen Sattelzug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

