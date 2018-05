POL-MR: 2 Einbrüche; Faustschläge; Widerstand - Zwei verletzte Polizisten; BMW verkratzt; Streit zwischen Radfahrer udn Autofahrerin; Polizei sucht Unfallzeugen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Keine Beute in der Kita

Beim Einbruch in die Kindertagesstätte in der Geschwister-Scholl-Straße fanden der oder die Täter in den beiden durchsuchten Räumen offenbar keine Beute. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 03. Mai. Der Einstieg erfolgte durch eine eingeschlagene Scheibe. Die Polizeihofft auf Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Einbrecher räumten Gerätehütte aus

Einbrecher stahlen aus einer Gerätehütte insgesamt drei Äxte (zwei Holzspalter und eine "normale" Axt), sowie einen Güde Benzinrasenmäher und eine rote Einhell Motorsense. Den Wert der Beute beziffert der Besitzer auf mindestens 500 Euro. Die Tat war zwischen Sonntag, 24. April und Mittwoch 02. Mai. Die Hütte steht im Feld in der Verlängerung der Straße Im Heidental. Das Gelände ist mit Stacheldraht gesichert, aufgrund von Schäden aber frei zugänglich. Als der Besitzer seine Hütte am 02. Mai aufsucht, steht die Tür auf, das Vorhängeschloss liegt offensichtlich geknackt und beschädigt am Boden und aus der Hütte fehlen die Werkzeuge und Geräte. Wer hat zur angegebenen Tatzeit Bewegungen in/an der Hütte gesehen? Wer hat dort Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Faustschläge

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach einer zwei Tage nach der Tat gemeldeten Körperverletzung sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Täter. Die Tat war am Montag, 30. April, gegen 21.45 Uhr in der Haqddamshäuser Straße. Ein Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alter, zwischen 1,75 und 1,80 Meter großer, schlanker und dunkel gekleideter Mann mit blonden bzw. dunkelblonden Haaren schlug einem 61 Jahre alten Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich danach eilig Richtung Grillplatz. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann den geflüchteten Kontrahenten näher beschreiben? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Person beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Widerstand - Zwei verletzte Polizisten

Ein 21-jähriger Mann widersetzte sich am Donnerstagabend (03. Mai) seiner Verhaftung, leistete Widerstand und verletzte dabei zwei Polizeibeamte. Letztlich konnte er die Festnahme nicht verhindern. Gegen den aus Syrien stammenden Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Marburg wegen des Verdachts der Nachstellung vor. Als die Polizei gegen 21.35 Uhr zur Vollstreckung des Haftbefehls erschien, weigerte sich der Mann mitzukommen. Er schubste und trat zu. Der Tritt traf eine Beamtin am Schienbein. Durch das Wegstoßen prallte ein weiterer Beamter gegen ein Hindernis und zog sich im Rücken Verletzungen zu, sodass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Stadtallendorf - Schwarzer 3´er BMW verkratzt

Mindestens zwei Mal suchte sich ein Täter in der Niederkleiner Straße den gleichen schwarzen 3´er BMW aus und beschädigte ihn durch Verkratzten des Lacks. Betroffen waren auf der Beifahrerseite beide Türen. Zunächst bearbeitete der Täter die Beifahrertür. Die Tatzeit war am Donnerstag, 19. April. Am Donnerstag, 03. Mai kam es dann zwischen 15 und 16 Uhr zur erneuten Sachbeschädigung - diesmal der hinteren rechten Tür. Insgesamt beträgt der Schaden mindestens 800 Euro. Es liegen derzeit noch keine Hinweise auf den oder die Verursacher vor. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Cölbe - Streit zwischen Radfahrer und Autofahrerin eskaliert

Bereits am Freitag, 27. April, kam es gegen 15.50 Uhr, in der Kasseler Straße in Höhe des Hauses Nr. 10 zu einem Streit zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Der Streit gipfelte mit gegenseitigen Schubsen und endete mit einem mit der flachen Hand ausgeführten Schlag des Radfahrers. Ursache des Streits war zunächst mal der verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg geparkte Pkw der Frau. Das Auto behinderte den aus Marburg herannahenden Radfahrer, was diesem missfiel und weshalb dieser die Frau auch ansprach. Der wiederum gefiel nicht, dass der Radler, wohl um weitere Schritte einzuleiten, das Kennzeichen ihres Autos fotografieren wollte. Jetzt ging es hin und her bis der Streit in dem gegenseitigen Schubsen und schließlich mit der "Ohrfeige" endete, die die Frau am Kinn traf. Der Radler, ein Mann zwischen 55 und 60 Jahren, ca. 1,65 Meter groß, von sportlicher Statur mit jeweils blauer Oberbekleidung und kurzer Hose fuhr dann davon. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung des Radfahrers beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bad Endbach - Unterschiedliche Hergangsschilderung - Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag, 03. Mai, kam es gegen 10.30 Uhr auf der Landstraße 3049 zwischen Bottenhorn und Steinperf bei einem Überholvorgang zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Hummer und einem roten 7,5 Tonnen-Lkw. Während des Überholens kam es zur Berührung der Fahrzeuge, wodurch jeweils geringe Spiegelschäden entstanden. Zum Unfallhergang liegen der Polizei unterschiedliche Schilderungen vor. Zur Klärung des Geschehens wären Zeugenaussagen sehr wichtig. Wer hat den Überholvorgang gesehen? Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zu den Fahrweisen der Beteiligten geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Zeugen und Radfahrer nach Unfall in der Robert-Koch-Straße gesucht

Die Polizei sucht eine Fußgängerin und einen Motorradfahrer als wichtige Unfallzeugin und den davongefahrenen, unfallbeteiligten Radfahrer. Der Unfall passierte am Donnerstag, 03. Mai, gegen 13.55 Uhr auf der Robert-Koch-Straße an der Einfahrt zum Behördenzentrum. Die 58 Jahre alte Fahrerin kam aus der Bahnhofstraße und stand mit ihrem roten VW Polo blinkend auf der Robert-Koch-Straße, um links zu dem Behördenzentrum abzubiegen. Es herrschte reger Verkehr und auf der entgegenkommenden Seite hatte sich bereits eine Fahrzeugschlange gebildet. Ein Motorradfahrer signalisierte der Polofahrerin, dass er das Abbiegen ermöglicht, sodass sie losfuhr. In der Zufahrt kam es zur Kollision mit einem aus Sicht der Autofahrerin von rechts kommenden, den Gehweg benutzenden Radfahrer. Der Radler stürzte, rappelte sich aber sofort wieder hoch und äußerte gegenüber der Polofahrerin und auch gegenüber einer Fußgängerin, dass er keine Hilfe und keinen Arzt benötige. Der Mann setzte sich auf sein Rad und fuhr Richtung Bahnhof davon. Er gab trotz Aufforderung weder seine Personalien noch seine telefonische Erreichbarkeit an. Auch gibt es von der Fußgängerin und von dem Motorradfahrer keine Personalien. Die Polizei bittet insbesondere diese beiden wichtigen Zeugen aber auch weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Der Radfahrer ausländischer Herkunft war zwischen 20 und 25 Jahre alt und geschätzt 1,67 Meter groß. Er hatte dunkles, volles, kurzes Haar und trug ein dunkles längeres Oberteil. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Das Rad konnte die Polofahrerin nicht näher beschreiben. Es soll ein Rad mit sehr dünnen Reifen und einem silberfarbenen Lenker gewesen sein. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung dieses Radlers beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

