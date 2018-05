POL-MR: Rauschgiftdealer verhaftet; Einbrüche; Blendung durch grünen Laser; Berauscht am Steuer; Graffiti und andere Sachbeschädigungen; Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Kripo Marburg verhaftet Rauschgiftdealer

Die bereits im Jahr 2017 ergangene Verurteilung in einem Verfahren wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hielt einen 20-Jährigen nicht davon ab, munter weiter zu machen. Einen Tag vor seinem Haftantritt wegen der Verurteilung schlugen die Ermittler erneut zu und nahmen den Mann wegen neuerlicher Vergehen fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Richtsberg am Mittwoch, 02. Mai, stellten die Fahnder neben einem verbotenen Teleskopschlagstock 650 Gramm Amphetamine, 110 Gramm Haschisch, geringe Mengen von Heroin und Marihuana, sowie Utensilien, die den Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln erhärten, sicher. Der zuständige Richter beim Amtsgericht Marburg erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr des bewaffneten Handeltreibens mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Seine Strafhaft dürfte sich wegen der neuerlichen Verfahren verlängern.

Wehrda - Einbruch in Möbeldiscount

Beim Einbruch in ein Möbelgeschäft im Industriegebiet in Wehrda machten der oder die Täter im wahrsten Sinne des Wortes schwere Beute. Sie stahlen den über 550 Kilogramm schweren Tresor und damit u.a. auch Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 19.15 Uhr am Montag, 30. April und 10 Uhr am Mittwoch, 02. Mai. Die Kripo Marburg sucht Zeugen, die in dieser Zeit in der Straße Am Bahndamm rund um den Möbeldiscounter verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer hat Personen oder Fahrzeuge unmittelbar an dem in dieser Zeit geschlossenen Markt gesehen? Wer hat Verladetätigkeiten beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Kellereinbruch

Am Sonntag, 29. April, um 12 Uhr bemerkten die Besitzer einen Einbruch in ihren Keller. Das Vorhängeschloss war aufgebrochen und es fehlte ein CD-Spieler mit MP 3 Funktion. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine anderen betroffenen Keller in dem Mehrfamilienhaus Friedrich-Ebert-Straße 48. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Amöneburg - Grüner Laserstrahl blendete Autofahrer

"Wer mit einem Laserpointer versucht Fahrzeuge oder Menschen zu erfassen, der gefährdet die Gesundheit der Geblendeten, beeinträchtigt ganz erheblich die Verkehrssicherheit und riskiert ein Strafverfahren wegen Körperverletzung oder, sofern der Fahrzeugführer betroffen sind, wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. § 315 b des Strafgesetzbuches sieht für einen solches Vergehen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstraße vor!" Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen eines genau solchen Vorfalls in Amöneburg in der Nacht zum Donnerstag, 03. Mai, zwischen 01.15 und 01.25 Uhr. Ein grüner Laserstrahl aus Richtung der Burg traf offenbar gezielt auf die Straße ausgerichtet mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße 62 und auf der Landstraße 3088. Ein Autofahrer und vor allem eine Besatzung eines Rettungswagens meldeten der Polizei die massive Blendung. Das Laserlicht erlosch abrupt, als der Rettungswagen nach der Blendung mal kurz das Blaulicht einschaltete. Die Fahndung der Polizei nach dem oder den Verursachern blieb bislang erfolglos. Wer hat den Laserstrahl in der Nacht noch gesehen? Wer wurde geblendet? Wer kann die Herkunft des Strahls näher einschränken? Wer kann Hinweise zu dem oder den Benutzern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Berauscht am Steuer

Telefonieren am Steuer ist verboten und an sich schon teuer genut. Für einen 26 Jahre alten Autofahrer wird dieser festgestellte Verstoß doppelt teuer. Neben dem Bußgeld und dem Punkt erwartet den Mann auch noch ein Strafverfahren. Bei der Kontrolle am Mittwochabend (02. Mai), um 21.45 Uhr reagierte dann auch noch ein Drogentest positiv und die Polizei fand bei ihm auch noch geringe Mengen Betäubungsmittel. Die Polizei entließ den in Cölbe lebenden Mann nach der Blutprobe.

Stadtallendorf - Rotes Auto verkratzt

Am Samstag, 28. April, entstand zwischen 11 und 20 Uhr im Elzerain ein Schaden an einem roten Seat Altea. Über die gesamte Fahrerseite verliefen Kratzer. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 500 Euro. Derzeit steht nicht sicher fest, wie der Schaden entstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Graffiti am DLRG Heim

In der Nacht zum Dienstag, 01. Mai, besprühten Unbekannte eine Gebäudewand des DLRG Heims an der Hirsemühle. Mit grüner Farbe waren über eine Breite von zwei Metern und eine Höhe von 90 Zentimetern zwei Worte aufgetragen. Morgens um 09 Uhr war die Farbe bereits trocken und nicht mehr abwischbar. Die Tatzeit liegt nach Mitternacht. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen an der Hirsemühle, rund um das DLRG Haus gemacht? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Parksperre abgerissen

Am Montag, 30 April zeigte der Eigentümer eine Beschädigung seiner im Boden verankerten Parksperre an. Nachdem diese Sperre bereits zuvor einmal leicht beschädigt wurde, war sie nunmehr einseitig aus der Bodenverankerung gerissen. Der Eigentümer geht nicht von einem Unfall, sondern von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Tatort ist die Kasseler Straße 49, der ehemalige Cölber Hof. Tatzeit war zwischen 18 Uhr am Freitag, 27. April und 08 Uhr am Montag, 30. April. Beschädigt wurde eine der dortigen drei Parksperren. Sachdienliche Angaben bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Unfallflucht auf dem toom-Parkplatz

Wer hat am Donnerstag, 03. Mai, zwischen 09.15 und 09.45 Uhr auf dem toom-Parkplatz in der Afföllerstraße einen Unfall beobachtet? Der Verursacher flüchtete. Er hatte zuvor vermutlich bei einem Park- oder Rangiermanövermanöver an einem grauen Ford Tourneo Courier hinten links einen Schaden von mindestens 400 Euro verursacht. Erste Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

