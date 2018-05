POL-MR: Autodiebstahl - 3 Ford Edge gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cappel - Autodiebstahl - 3 Ford Edge gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch, 02. Mai schlugen Autodiebe zwischen kurz nach Mittenacht und 01.10 Uhr zu. Sie stahlen vom Ausstellungsgelände eines Autohauses im Gewerbegeiet Im Rudert zwei weiße und einen schwarzen Ford Edge im Gesamtwert von mindestens 120.000 Euro. Derzeit gibt es keine weiteren Erkenntnisse, um wie viele Täter es sich handelt, wie diese Täter an den Tatort gelangten oder wie sie die Fahrzeugsicherungen überwanden. Fest steht, dass die Täter fahrend das Firmengelände verließen. Ob die Täter die Fahrzeuge eventuell später auf einen Transporter verluden, steht ebenfalls nicht fest. Aufgrund der ersten Ermittlungen steht zudem fest, dass die Diebe zumindest dass gestohlen gemeldete Kennzeichen MR-B640 an eines der Fahrzeuge montierten. Ob das zweite gestohlen gemeldete Kennzeichen, MR-SP1147 sich ebenfalls an eines der gestohlenen Ford befindet, ist indes nicht sicher. Die bisherige Fahndung nach den nicht zugelassenen Autos blieb erfolglos. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Tatnacht im Gewerbegebiet Personen und Fahrzeugverkehr gesehen und kann nähere Angaben dazu machen? Wer hat ortsfremde Fahrzeuge und oder Personen bemerkt? Wo in Marburg oder Umgebung gab es rund um die Tatzeit bislang nicht angezeigte Kennzeichendiebstähle? Hat es rund um den Tatort nächtliche Verladeaktion dieser drei gleichen Fahrzeuge gegeben und kann jemand dazu Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

