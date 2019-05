Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Diebstahl und Unfallflucht- Ford KA im Wald gefunden

Friedberg (ots)

Florstadt / Wölfersheim: Einen vermutlich durch einen Unfall beschädigten grauen Ford KA fand eine Spaziergängerin am Sonntagmittag in der Verlängerung der Römerstraße von Wölfersheim Richtung Münzenberg im Wald. An dem PKW befanden sich LDK-Kennzeichen, die in der Nacht zum Sonntag in Leun gestohlen wurden. Wem der PKW gehört und wer ihn fuhr ist noch völlig unklar. Vermutlich wurde mit ihm in der Nacht zum Sonntag, zwischen 03.30 und 03.50 Uhr in der Querstraße in Nieder-Florstadt ein Unfall verursacht, bei dem eine Mauer beschädigt wurde.

Der PKW wurde nach seinem Auffinden am Sonntag durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Wer kann Angaben dazu machen, wer den grauen Ford KA mit den angebrachten LDK-Kennzeichen fuhr? Wann wurde der PKW zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wo gesehen? Wann wurde der Ford im Wald von wem abgestellt?

Sylvia Frech, Pressesprecherin

