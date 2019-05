Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Korrektur Kennzeichen - Porschediebstahl

Friedberg (ots)

Bei dem Kennzeichen des Oldimter-Porsches hatte sich ein Tippfehler in der vorangegangenen Meldung eingeschlichen. Das richtige Kennzeichen des Porsche lautet: B-UD 127 H. Es wird um Beachtung gebeten.

Anhänger samt Porsche geklaut

Karben: Auf einem Firmengelände Am Spitzacker in Okarben stand noch am Freitag, gegen 14 Uhr, ein PKW Anhänger auf dem sich ein roter Porsche 911 Cabrio befand. Als die Mitarbeiter der Werkstatt, die Arbeiten an dem Cabrio durchführen wollten, am Montagmorgen, gegen 10 Uhr auf das Firmengelände kamen, fehlte von dem Anhänger samt Cabrio jede Spur. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang. An dem Anhänger befanden sich die Kennzeichen FB-M 864, an dem Porsche die Oldtimer-Kennzeichen B-DU 127H. Anhänger und PKW haben einen Wert von rund 60.000 Euro.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell