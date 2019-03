Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Busfahrer geschlagen in Friedberg ++ Rotes Mountainbike in Karben gestohlen ++ Diebe vergreifen sich an Autos in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Busfahrer geschlagen - Zeugen gesucht!

Friedberg: Am Dienstag kam es am Bahnhofsvorplatz im Bereich der Bushaltestelle zu einer Auseinandersetzung. Als der Fahrer der Stadtbuslinie 30 seine Fahrt gegen 18.10 Uhr beendet hatte, wartete auf seinen nächsten Einsatz am Bus. Ein bislang unbekannter Mann erschien und schlug dem Busfahrer schließlich ins Gesicht und verletzte den Mann dabei. Anschließend flüchtete der Schläger zu Fuß in Richtung Fauerbach. Der Mann wird als 22 - 23 Jahre alt und schmal beschrieben. Er sei ca. 170 - 175 cm groß und habe gut deutsch gesprochen. Der orientalisch aussehende Mann habe kurze Haare gehabt und sei mit einer dunklen Steppjacke bekleidet gewesen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die den Mann auf seiner Flucht bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06101/601-0 in Verbindung zu setzen.

Wer klaute das rote Fahrrad?

Karben: 2500 Euro war das Mountainbike wert, das Diebe in Klein-Karben in der Uhlandstraße entwendeten. Das rote Fahrrad der Marke K2 stahlen sie zwischen Dienstag, den 12.2. und letztem Montag (25.2.) gegen 17 Uhr. Das Rad war mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Diebe vergreifen sich an Autos

Bad Vilbel: Einen Kleinlaster versuchten bislang unbekannte Diebe zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag 5 Uhr in der Zeppelinstraße in Massenheim aufzuhebeln. Sie hebelten ein Fenster auf der Fahrerseite auf, entwendeten aber nichts. Der angerichtete Sachschaden dürfte ca. 500 Euro betragen. Bei einem 5er BMW, der zwischen Donnerstag 15 Uhr und Freitag 10.30 Uhr in der Homburger Straße geparkt war, entwendeten Diebe den eingebauten Bordcomputer im Wert von ca. 1000 Euro. Der dabei angerichtete Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

