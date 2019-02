Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer sprühte mit Farbe in Gambach? ++ Kontrollen in Büdingen ++ Kellerfenster in Butzbach ++ Gefährliches Spielzeug Laserpointer ++ Einbrecher in Bad Vilbel verschreckt ++ BMW angefahren

Friedberg (ots)

BMW angefahren

Bad Nauheim: Auf dem Parkstreifen der Bahnhofsallee in Richtung Frankfurter Straße stand der schwarze BMW einer Bad Nauheimerin zwischen 16 Uhr am Montag und 06 Uhr am Dienstag. Irgendwann in diesem Zeitraum fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Heck des PKW und anschließend davon. Wer für den Schaden von etwa 1000 Euro am BMW verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

*

Eindringlinge verschreckt

Bad Vilbel: Ungewöhnliche Geräusche vernahm eine Vilbelerin am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr in der Vogelsbergstraße. Beim Blick aus dem Fenster erkannte sie zwei Männer, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die beiden Personen hatten sich auf den Balkon des Wohnhauses begeben und dort zwei Bewegungsmelder gewaltsam vom Strom abgetrennt. Vermutlich wollten die Männer bei einem folgenden Wohnungseinbruch so ungesehen bleiben. Beschrieben werden die Eindringlinge als etwa 1.70m groß und schlank. Sie waren komplett dunkel gekleidet und trugen Wollmützen. Um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Gefahren bewusst gemacht

Büdingen: In der Feldgemarkung rund um Lorbach hantierten einige Jugendliche am Mittwochabend mit einem Laserpointer, blendeten damit Fußgänger und leuchteten in Autos hinein. Aufgrund eines Hinweises konnte die Polizei eine Gruppe 13- und 14-jähriger Mädchen ausfindig machen, die den Laserpointer als Spielzeug missverstanden hatten. Es kam zum Glück niemand zu Schaden und so soll es auch bleiben, daher klärten die Beamten die Mädchen über die Gefahren auf und stellten den Laiserpointer vorsichtshalber sicher.

*

Drogen gefunden

Büdingen: Bei Kontrollen in der Nacht zum heutigen Donnerstag fanden die Beamten der Polizeistation Büdingen gleich zweimal Drogen. Drei Männer kontrollierten die Polizisten gegen 22.30 Uhr in der Eberhard-Bauner-Allee und fanden bei einem 21-jährigen Büdinger einen kleinen Brocken Hasch. Diesen hatte er im Genitalbereich versteckt. Gefunden wurde er von den Polizisten trotz allem und sichergestellt. Es wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Diesen Verstoß nimmt die Polizei auch bei einem 30-jährigen Büdinger an, der einen Joint und eine kleine Menge Marihuana einstecken hatte, als er gegen 23.50 Uhr in einer Spielhalle An der Saline kontrolliert wurde. Insgesamt drei Spielhallen kontrollierten die Polizisten in der Nacht in Büdingen und Büches und überprüften dabei 25 Personen. Neben dem BTM-Verstoß konnte auch ein Verstoß gegen die Gaststättenverordnung festgestellt werden.

*

Kellerfenster beschädigt

Butzbach: Nach einem Vandalismusschaden sieht die Beschädigung eines Kellerfensters an einem Wohnhaus in der Stresemannstraße aus. Wer für den Schaden von etwa 500 Euro verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise. Zwischen 13.30 und 22 Uhr am Dienstag müssen der oder die Täter ihn angerichtet haben. Die äußere Verglasung des Fensters splitterte.

*

Farbe gesprüht

Münzenberg: Hinweise auf Farbschmierer erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0. Zwischen 20 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch machten sich Unbekannte auf einem Grundstück in der Hochstraße in Gambach zu schaffen und beschmierten ein Fenster und den Briefkasten mit Farbe. Dabei entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Vermutlich dieselben Täter waren es, die zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 08 Uhr am Mittwoch mit der Farbe auch die Sporthalle einer Schule in der Schulstraße besprühten. Hier richteten sie einen Schaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2000 Euro beläuft.

