POL-WE: Mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Unfall bei Büdingen ++ Navi in Bad Vilbel ausgebaut ++ Autos in Büdingen verkratzt ++ Einbrecher in Kleingartenanlage Kloppenheim ++ u.a.

Friedberg (ots)

Navi ausgebaut

Bad Vilbel: In der Nacht zum Dienstag, zwischen 17 und 07 Uhr, machten sich Diebe an einem grauen BMW zu schaffen, der in der Elisabethenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Täter beschädigten eine Scheibe des PKW und konnten so in das Fahrzeuginnere gelangen. Dort bauten sie das festinstallierte Navigationsgerät aus und nahmen zudem noch zwei Sonnenbrillen mit. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Jugendliche angefasst

Büdingen: Auf dem Weg von der Schule nach Hause fuhr eine 15-jährige Büdingerin am gestrigen Dienstag mit einem Bus der Linie FB 22. Gegen 14 Uhr stieg an der Haltestelle An der Saline ein Mann in den Bus, der sich im vorderen Vierer-Abteil neben die Jugendliche setzte. Er streichelte die Jugendliche am Arm und legte seine Hand auf ihren Oberschenkel. Die Jugendliche fühlte sich wie gelähmt von der Berührung und konnte andere Fahrgäste nicht auf die Situation aufmerksam machen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den Mann, der an der Haltestelle am Bahnhof aus dem Bus ausstieg. Als 30-40 Jahre alt, mit schwarzer Haut, kurzen schwarzen stiftigen Haaren, 3-Tage-Bart, kräftig, dickerem Bauch, brauner Lederjacke und dunkelblauen Jeans beschreibt die Jugendliche den Mann.

Tiefe Kratzer

Büdingen: Den Lack des schwarzen 1er BMW einer Büdingerin versah ein Unbekannter in der Vogelsbergstraße mit tiefen Kratzern. Der Täter richtete an dem PKW mit rund 4000 Euro einen erheblichen Schaden an. Auch an einem beigen Skoda Rapid, der in der Vogelsbergstraße geparkt war, vergriff sich vermutlich derselbe Täter. Auch hier verkratzte er den Lack auf der Beifahrerseite des PKW und richtete einen Schaden von 5000 Euro an. Tatzeit dürfte in beiden Fällen die Nacht zum Dienstag gewesen sein. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, hofft auf Hinweise.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Büdingen: Fünf Personen zogen sich am gestrigen Dienstag bei einem Unfall im Einmündungsbereich der B521 zur B457 Verletzungen zu. Von Düdelsheim kommend nach links auf die B457 wollte ein 19-jähriger Hirzenhainer gegen 14.25 Uhr mit seinem PKW abbiegen, übersah dabei aber vermutlich den PKW eines entgegenkommenden 46-jährigen Ranstädter. Der Hirzenhainer stieß mit seinem PKW gegen das Auto des Ranstädters, in welchem sich noch drei weitere Fahrzeuginsassen befanden. Eine 50-jährige Büdingerin in diesem PKW zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden müsste. Die übrigen Beteiligten verletzten sich leicht und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide PKW mussten mit einem Totalschaden von etwa 7000 Euro abgeschleppt werden.

Einen geschnappt - vier abgehauen

Karben: Am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, kam ein Karbener Ehepaar zu seinem Kleingarten Am Hang in Kloppenheim in der Kleingartenanlage Pfingstweide. Sie erblickten dabei mehrere Jugendliche, die sich gerade auf ihrem Grundstück befanden. Als die Jugendlichen das Ehepaar bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Der Karbener verfolgte sie und konnte einen Jugendlichen, einen 15-jährigen Frankfurter, festhalten. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen vermutlich die Türen zur Hütte und angrenzenden Lagerräumen aufbrachen und bereits einige Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt hatten. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und bittet um weitere Hinweise auf den Rest der Gruppe. Die flüchtenden Jugendlichen werden mit einem Alter von etwa 15/16 Jahren beschrieben. Sie hatten dunkle Haare. Einer trug eine Basecap und einen Rucksack.

Sonne blendete

Münzenberg: Aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte ein 24-jähriger Münzenberger nach eigenen Angaben am gestrigen Dienstag, gegen 16.20 Uhr, zu spät die vor sich abbremsenden Fahrzeuge am Kreisverkehr der Landstraße 3053 zwischen Ober-Hörgern und Gambach. Mit seinem Mercedes fuhr er auf den Ford einer 38-jährigen Licherin auf und schob diesen auf den Kleintransporter eines 38-jährigen Butzbacher. Der Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Die Licherin und der Butzbacher zogen sich leichte Verletzungen zu.

