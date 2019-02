Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Eingebrochen - Auto geklaut - Betrunken gefahren

Friedberg (ots)

Friedberg / Wölfersheim: Wer heute Morgen im Bereich von Dorheim einige Streifen der Polizei feststellte, der erfährt hier den Grund, warum die Beamten dort unterwegs waren. In der Nacht zum heutigen Donnerstag brach jemand in den Bauhof der Gemeinde Wölfersheim ein und entwendete aus den Räumlichkeiten unter anderem einen Fahrzeugschlüssel. Das passende Fahrzeug dazu, einen Caddy, nahm der Dieb vom Hof des Bauhofs mit. Womit der Dieb nicht rechnete: Das Fahrzeug konnte geortet werden und schließlich samt Fahrer heute Morgen in Dorheim angehalten werden. Der Fahrer und vermutliche Dieb, ein 35-jähriger Wölfersheimer, wurde vorübergehend festgenommen. Er ist der Polizei kein Unbekannter. Über 1,3 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei ihm an. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er zudem nicht. Es folgte also eine Blutentnahme. Der Bauhof konnte sein Fahrzeug unbeschadet in Empfang nehmen.

