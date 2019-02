Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldung vom 08.02.2019: Staufenberg: Hundebesitzer nach Unfall gesucht

Friedberg (ots)

Nach einem Hundebesitzer sucht die Polizei. Dessen Hund lief offenbar am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, in einen PKW. Die Fahrerin des PKW war in der Brunnenstraße Richtung Treiser Straße unterwegs. Offenbar sprang der nicht angeleinte Hund in das Auto und wurde dabei am Kopf verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Während des Gespräches vergaßen die beiden Beteiligten offenbar ihre Personalien auszutauschen. Der Hundebesitzer soll etwa 50 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er soll dunkelblonde und mittellange Haare haben sowie einen blauen Blouson und eine Jogginghose getragen haben. Sein Hund soll mittelgroß und grau-braun sein. Er soll ein auffallend leuchtendes gelbes Halsband getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell