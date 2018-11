POL-WE: Erstmeldung: Fahndung in Butzbach nach Raub

Friedberg (ots) - Gegen 11.40 Uhr kam es in der Straße Am Hetgesborn in Butzbach in einem Geschäft zu einem Raub. Der Täter flüchtete vermutlich in Richtung Innenstadt. Er wird als sehr schlanke Person, mit schwarzer Lederjacke, Bluejeans und hellen Turnschuhen beschrieben. Bei der Tatausführung war der Täter maskiert.

Bitte die Person beim Erkennen nicht ansprechen, sondern die Polizei informieren.

Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den Mann.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

