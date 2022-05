Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gesunkene Motoryacht in der "Winkeler Bucht"

Oestrich-Winkel, Sportbootliegeplätze "Winkeler Bucht", Höhe Rheinkilometer 519 (ots)

Am Sonntag, den 08.05.22, gegen 19:12 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim eine sinkende Motoryacht in der "Winkeler Bucht" gemeldet. Durch bisher unbekannte Ursache versank ein etwa 5 Meter langes Kajütboot an seinem Liegeplatz nahezu vollständig. Durch die verständigten Feuerwehren Mittelheim und Winkel konnte das Boot ausgepumpt, gesichert und gehoben werden. Anschließend wurde es auf eine Bootsrampe verbracht, um ein erneutes Absinken zu verhindern.

Zu einem Austritt von Betriebsstoffen kam es nicht.

Die Schadenshöhe lässt sich aktuell nicht beziffern.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Rüdesheim dauern an.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell