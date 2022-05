Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Wasserschutzpolizei Hessen beteiligt sich an den Bundesweiten Aktionstagen Gewässer- und Umweltschutz (BAGU)

Hessen (ots)

Die Wasserschutzpolizei Hessen hat sich an den Bundesweiten Aktionstagen Gewässer- und Umweltschutz (BAGU) unter der Leitung der Wasserschutzpolizei Hamburg seit dem 25.04.2022 beteiligt. Nach Abschluss der Maßnahmen am Sonntag, 01.05.2022 ist es Zeit für eine Bilanz. Neben den bereits angekündigten Kontrollen von Fahrgastschiffen mit dem Schwerpunkt auf häuslichen Abwässern wurden in den vergangenen Tagen weitere Kontrollen gemäß dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI) durchgeführt. Als Maßnahmen gegen die illegale Abfallverbringung fanden dienststellenübergreifenden Überprüfungen von Abfallcontainern an relevanten Umschlagsanlagen statt. Ergänzend dazu wurden die kommunalen und industriellen Einleiter in Rhein und Main überwacht. Ebenfalls wurde mit Unterstützung der Polizeifliegerstaffel Hessen die Schifffahrt auf Rhein und Main im Rahmen der wöchentlich stattfindenden Gewässerüberwachungsflüge auf die Einhaltung der umweltschutzrechtlichen Bestimmungen überwacht.

Während die Kontrollen der Fahrgastschiffe auf dem Rhein und Main im Ergebnis unauffällig blieben, konnten bei den Containerkontrollen und Überprüfungen der Gütermotor- und Tankschiffen sowie Einleiter wie zum Beispiel Entwässerungsrohre 76 Ordnungswidrigkeiten und 2 Straftaten festgestellt werden.

Insgesamt wurden 58 Binnenschiffe, vier Container und drei Einleiter in den vergangenen Tagen überprüft.

