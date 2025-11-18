Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Von der Fahrbahn abgekommen

Wiesbaden (ots)

1. Von der Fahrbahn abgekommen,

Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Dienstag, 18.11.2025, 04:55 Uhr

(wie) Am frühen Dienstagmorgen ist auf der Autobahn bei Wiesbaden eine Person bei einem Unfall verletzt worden. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem VW die A 671 von Rüsselsheim kommend in Richtung Wiesbaden. Auf dem rechten der beiden Fahrstreifen rutschte der Pkw bei der Fahrt nach rechts weg und prallte gegen die Außenschutzplanke. Bei der Kollision wurde der Fahrer verletzt und der Pkw stark beschädigt. Vom Rettungsdienst wurde der 45-Jährige behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Den VW ließ die Autobahnpolizei abschleppen. Der Sachschaden wird auf über 5.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell