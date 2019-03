Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sondermeldung der Wiesbadener Polizei

Wiesbaden (ots)

Unfall mit drei Verletzten und überschlagenem Fahrzeug, Wiesbaden-Frauenstein, B42, Fahrtrichtung Rüdesheim, 15.03.2019, 11:55 Uhr

(He)Heute Mittag kam es auf der B42 in Fahrtrichtung Rüdesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwerverletzt wurden und ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge war eine 36-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 12:00 Uhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Rheingau unterwegs. Mit ihr im Fahrzeug saß eine 41-jährige Beifahrerin. In Höhe der Anschlussstelle Wiesbaden Frauenstein beabsichtigte eine 48-jährige BMW-Fahrerin auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zu einer Kollision mit dem auf der rechten Spur fahrenden Hyundai. Dieser schleuderte daraufhin nach links gegen die Fahrbahntrennung und landete auf dem Dach. Während dessen kam es noch zu einer Kollision mit dem Jaguar eines 63-Jährigen. Die zwei Insassinnen des Hyundai wurden schwerverletzt, jedoch nicht lebensgefährlich, in Krankenhäuser eingeliefert. Die BMW-Fahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht, blieb jedoch leichtverletzt. An der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz. Weiterhin wurden aus einem Polizeihubschrauber Übersichtsaufnahmen gefertigt. Mehrere Rettungsdienste sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Unfallaufnahme war gegen 15.15 Uhr beendet. Augenblicklich starten die Aufräumarbeiten und die Fahrzeuge werden abgeschleppt, sodass mit einer Aufhebung der Sperrung nach derzeitigem Stand in absehbarer Zeit zu rechnen ist.

