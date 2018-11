POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis - Korrektur

Wiesbaden (ots) -

Wiesbaden

1. Einbruch in Schule, Wiesbaden, Welfenstraße, 21.-22.11.2018,

(He)Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in die Kerschensteiner Schule in der Welfenstraße in Wiesbaden gemeldet, bei der ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Gegen 16:30 Uhr wurde die eingeschlagene Scheibe eines Lagerraums festgestellt, durch die der oder die Täter in die Werkstatt einstiegen. Ob tatsächlich auch etwas entwendet wurde, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Mit Messer verletzt, Wiesbaden, Bismarckring, Bereich Sedanplatz, 22.11.2018, 03:25 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht zeigte ein 42-jähriger Wiesbadener bei der Polizei an, dass er gegen 03:25 Uhr von einem fremden Täter mit einer Messer verletzt worden sei. Der stark alkoholisierte erklärte, dass er mit dem späteren Täter, welchen er zufällig kennengelernt habe, gemeinsam auf dem Sedanplatz Alkohol trank. Plötzlich habe der Fremde ihm ein Messer gezeigt und ihn dann damit an der Hand geschnitten. Weitere Informationen konnten nicht erlangt werden. Der Unbekannte sei circa 33 Jahre alt, circa 1,78 Meter groß und von normaler Statur. Er trage blonde, kurze Haare, eine Jeans und eine schwarze Jacke. Der Täter habe selbst angegeben "Martin" zu heißen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Einbruch ohne Beute, Wiesbaden, Ohmstraße, 20.11.2018, 08:30 Uhr - 20-30 Uhr

(He)Vorgestern stiegen Einbrecher in der Ohmstraße in eine im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnung und verursachten nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von circa 100 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen 08:30 Uhr und 20:30 Uhr. In die Wohnung gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Einer ersten Durchsicht zur Folge wurde nichts entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. PKW-Kennzeichen gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Nansenstraße, 16.11.2018, 14:00 Uhr - 21.11.2018, 14:00 Uhr

(He)Gestern Morgen stellte der Halter eines Opel Corsa fest, dass ihm unbekannte Diebe die Kennzeichen seines in der Nansenstraße auf einem Anliegerparkplatz abgestellten PKW entwendet hatten. Am vergangenen Freitagmittag waren die Kennzeichen WI-VZ 733 noch vorhanden. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Bushaltestelle entglast, Wiesbaden, Grillparzerstraße, 16. - 21.11.2018

(He)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Vandalen eine in der Grillparzerstraße, Ecke Frauenlobstraße gelegene Bushaltestelle entglast und dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht hatten. Am vergangenen Freitag war die Bushaltestelle noch unbeschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Mercedes zerkratzt, Wiesbaden, Westerwaldstraße, Feststellungszeitpunkt: 20.11.2018, 17:00 Uhr

(He)Ein in der Westerwaldstraße abgestellter Mercedes CLA 250 wurde von unbekannten Tätern zerkratzt und dabei ein Schaden von circa 2.000 Euro verursacht. Festgestellt wurde der Schaden am vergangenen Dienstag gegen 17:00 Uhr. Beschädigt wurden beide Fahrzeugseiten sowie die Motorhabe und der Kofferraum. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

7. Durch Vollbremsung Schlimmeres verhindert, Wiesbaden, Wörthstraße, 21.11.2018, 15:00 Uhr,

(Ba)Durch eine Vollbremsung konnte am gestrigen Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Wallufer Schlimmeres verhindern. Als der Fahrer eines weißen VW Caddy gegen 15:00 Uhr die Wörthstraße in Richtung Schiersteiner Straße befuhr, rannte plötzlich und unversehens ein 7-jähriges Mädchen hinter einem Transporter heraus, von rechts nach links, über die Fahrbahn, ohne vorher nach dem Verkehr zu schauen. Durch die Vollbremsung konnte der 54-Jährige zwar Schlimmeres verhindern, trotzdem kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Kind. Dieses wurde im Anschluss zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik verbracht.

8. Leichtverletzte auf der Platte, B 417 zwischen Wiesbaden und Taunusstein, 21.11.2018, 22:30 Uhr,

(Ba)Einen weiteren Unfall mit Leichtverletzten mussten Beamte des 1. Polizeireviers am späten Mittwochabend auf der Platte aufnehmen. Vermutlich weil er den Blinker nicht benutzte, führte das plötzliche Abbiegemanöver eines 20-jährigen Nissanfahrers an einer doppeltdurchstrichenen Fahrbahnbegrenzung zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines vorbeifahrenden 70-jährigen Wiesbadeners. Dieser war gegen 22:30 Uhr auf der B 417 von Wiesbaden in Richtung Taunusstein unterwegs und im Begriff, auf der zweispurigen Straße links an dem Nissanfahrer vorbeizufahren. Im gleichen Moment wechselte der Nissanfahrer auf die linke Spur, um auf der anderen Straßenseite in einen Feldweg einzufahren. Trotz des Versuchs noch auszuweichen, kam es daraufhin zur Kollision der beiden Fahrzeuge, was für beide Fahrer mit leichten Verletzungen endete. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten beide abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

9. Weitere Unfälle mit Leichtverletzten und Sachschäden, Wiesbaden, Stadtgebiet, 21.11.2018,

(Ba)Auch in der Klarenthaler Straße musste gestern die Polizei zu einem Unfall fahren. Eine 21-jährige Nieder-Olmerin beabsichtigte am Mittwochmorgen auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei übersah sie vermutlich einen sich von hinten auf dem linken Fahrstreifen nähernden VW-Passat und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 25-jährige Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt, außerdem entstand an beiden Pkw Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Auf der B455 kam es ebenfalls zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person, auch hier konnte auf den Rettungswagen verzichtet werden. Gegen 10:25 Uhr fuhr auf der Fahrspur in Richtung Mainz-Kastel eine 38-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Pkw Seat "Leon" in das Heck eines Lineinbusses. Augenscheinlich hatte sie den stockenden Verkehr vor ihr zu spät bemerkt. An Bus und Pkw entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Die Fahrerin des Seat erlitt leichte Prellungen und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Auch die B54 wurde am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr Schauplatz eines Verkehrsunfalls. Als es sich in Fahrtrichtung Erbenheim wegen zähflüssigem Verkehr staute, verlangsamte ein 56-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Gespann seine Fahrt. Als sich nun vom rechts neben der Fahrspur befindlichen Beschleunigungsstreifen ein BMW X3 näherte und auf die Fahrspur wechselte, konnte ein Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem BMW nicht mehr vermieden werden. Verletzt wurde niemand, es kam aber zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen von in Summe 6.000 Euro. Auf der Kreuzung am Rathenauplatz fuhren am späten Mittwochabend zwei Pkw ineinander. Gegen 22:10 Uhr wollte die 21-jährige Fahrerin eines VW Beetle aus der Stettiner Straße in Richtung Rathenauplatz fahren. Als sie bereits in die Kreuzung eingefahren war, stieß von der rechten Seite der Pkw einer 19-jährigen Frau aus Groß-Gerau mit dem Beetle zusammen. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Fahrerinnen die Fahrt mit ihren leichtbeschädigten Pkw fortsetzen. Der Sachschaden wird auf 2.200 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Wohnungseinbruch in Idstein, 21.11.2018, 08:20 Uhr bis 21:20 Uhr, Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße,

(sw)Die Polizei in Idstein wurde am gestrigen Abend über einen Wohnungseinbruch im Stadtteil Wörsdorf informiert, der sich in Abwesenheit der Hausbewohner zugetragen hat. Die Beamten stellten fest, dass die Täter den heruntergelassenen Rollladen eines Fensters nach oben drückten und das Fensterglas im Anschluss zum Bersten brachten. Was die Täter schließlich erbeuteten, konnte durch die Bewohner noch nicht abschließend geklärt werden. Die Täter hatten sämtliche Zimmer durchwühlt. Durch die Beschädigung des Fensters entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Mögliche Hinweise zu einem Täter können der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 gemeldet werden.

2. Im Parkhaus Audi zerkratzt, 20.11.2018, 18:00 Uhr, bis 21.11.2018, 09:00 Uhr, Idstein, Schloßgasse,

(sw)Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursachten unbekannte Täter an einem im Untergeschoss des "Parkhaus am Hexenturm" geparkten Fahrzeug. Der Anzeigenerstatter musste nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug am gestrigen Morgen feststellen, dass mehrere Fahrzeugteile seines Audi A6 zerkratzt worden waren, und teilte dies der Idsteiner Polizei mit. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (06126) 93940 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

3. Gegen Mauer gefahren und dabei verletzt, Idstein, Auf der Bockshahn, 21.11.2018, 19:45 Uhr,

(sw)Eine 88-jährige Wiesbadenerin verunfallte gestern Abend mit ihrem Mazda in Idstein. Nach eigenen Angaben befuhr sie aufgrund fehlender Orientierung und Ortskenntnis ein brachliegendes Grundstück im Bereich Auf der Bockshahn und prallte dann mit ihrem Fahrzeug gegen eine dortige Grundstücksmauer. Da sie sich hierbei Verletzungen zuzog, wurde sie per Rettungswagen in eine Idsteiner Klinik für weitere Untersuchungen verbracht. Durch den Unfall war der Mazda schließlich nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

4. Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet, Taunusstein-Hahn, Lessingstraße, 19.11.2018, 19:30 Uhr, bis 20.11.2018, 07:30 Uhr,

(sw)Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Montagabend auf Dienstagmorgen in der Lessingstraße in Taunusstein-Hahn ereignet haben soll. Gegenüber der Hausnummer 28 hatte der Geschädigte seinen schwarzen VW Golf, mit dem Fahrzeugheck zur Straße zeigend, ordnungsgemäß geparkt. Vergangenen Dienstag stellte er dann einen neuen Schaden in Höhe von rund 500 Euro am Fahrzeugheck fest. Durch den Unfallsachbearbeiter der Polizei konnten weiße Lackspuren am beschädigten Golf gefunden und gesichert werden. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher können der Polizeistation Bad Schwalbach telefonisch unter (06124) 70780 mitgeteilt werden.

5. Gegen Anhänger gefahren und Unfallflucht begangen, Taunusstein-Wehen, Silberbachstraße, 21.11.2018, 10:00 Uhr bis 16:15 Uhr,

(sw)Im Laufe des gestrigen Mittwochs fuhr ein noch zu ermittelnder Unfallfahrer gegen einen in der Silberbachstraße in Wehen geparkten Pferdetransporter. Entgegen der Pflicht, am Unfallort zu warten und nötigenfalls die Polizei zu verständigen, fuhr man einfach von der Unfallstelle davon. Durch den Aufprall riss eine Querstrebe des Anhängers und die Beleuchtungseinrichtungen am Heck wurden zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrzeug und dessen Fahrer machen können, sich telefonisch unter (06124) 70780 zu melden.

