Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 30.03.2023

Offenbach (ots)

Festnahmen nach Schussabgaben in Hochhaus - Hanau / Bad Soden-Salmünster

Nach Schüssen in einem Hochhaus in Hanau-Wolfgang (wir berichteten) konnten zwei 30 und 31 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Fahndung nach einem dritten Tatverdächtigen dauert an.

Bereits kurz nach der Tat am Dienstagnachmittag hatten sich Hinweise auf die Tatbeteiligung der drei Männer ergeben, welche sich auf Grund weiterer Ermittlungen in der Folge zunehmend verdichteten. Die in dem Zusammenhang mit Hochdruck betriebene, gezielte Fahndung führte bereits am Mittwochnachmittag zu der vorläufigen Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Bad Soden-Salmünster durch Spezialkräfte der hessischen Polizei.

Im Zuge anschließender Wohnungsdurchsuchungen konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Über die Frage einer möglichen Vorführung der bereits festgenommenen 30 und 31 Jahre alten Männer vor dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau wird im Laufe des Tages entschieden werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen steht die vorliegende Tat jedoch in keinem Zusammenhang mit den Schüssen im Bereich des Hanauer Heumarkts am frühen Samstagmorgen (hierzu hatten wir ebenfalls berichtet).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell