POL-OF: Autoeinbrecher in Rodgau unterwegs, Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen Kleinwagen geben?; Fahrer von rotem Auto als wichtigen Zeugen gesucht und mehr

Bereich Offenbach

1. Blauer VW Polo entwendet - Offenbach

(fg) Autodiebe entwendeten am Samstagvormittag einen im Georg-Büchner-Weg im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten VW Polo. Den Diebstahl stellte der Eigentümer am Samstag, gegen 13 Uhr, fest und verständigte die Polizei. Am blauen Kleinwagen waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 91 angebracht. Die Kriminalpolizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise zum Diebstahl sowie zum Standort des Wagens.

2. Unfallflucht: Geschädigter bitte melden! - Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Samstag, 17.09.2022, gegen 21 Uhr, in der Wiesbadener Straße ereignet hat, ist der mutmaßliche Verursacher dank eines aufmerksamen Zeugens ermittelt. Die Polizei Heusenstamm sucht allerdings den Geschädigten, der sich bislang nicht gemeldet hat. Dieser müsste an seinem BMW (OF-Kennzeichen) Beschädigungen vermutlich hinten links haben. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz der Rodaustrom Sportarena. Zur Unfallzeit dürften aufgrund eines Handballspiels viele Personen dort gewesen sein. Ein Senior aus Heusenstamm soll mit seinem VW Golf beim Rangieren den geparkten BMW angestoßen haben. Die Polizei bittet den Geschädigten beziehungsweise die Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

3. Autoeinbrecher in Rodgau unterwegs - Rodgau/Weiskirchen

(nr) In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, kam es in der Brückenstraße (20er- und 30-er Hausnummern) zu zwei Einbrüchen in Fahrzeuge der Marke BMW. Die beiden Unbekannten schlugen zunächst Seitenscheiben der Autos ein und entwendeten in beiden Fällen Bedienteile des Autoradios sowie das Lenkrad und einen Fahrzeugschein. Es soll sich um zwei bärtige Männer gehandelt haben, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Die Kriminalpolizei Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Diebe brachen Auto und Garagentore auf - Neu-Isenburg

(aa) Diebe waren am Wochenende in der Theodor-Heuss-Straße zugange. Am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, wurden aufgebrochene Garagentore sowie eine eingeschlagene Scheibe an einem geparkten Mercedes festgestellt. Aus dem weißen Auto bauten die Diebe das Lenkrad samt Airbag sowie die Frontscheinwerfer aus. Die vier Garagentore für die Hausnummern 20-42 schnitten die Unbekannten vermutlich mit einer Flexmaschine auf, wodurch ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Gestohlen wurde hier nach ersten Erkenntnissen nichts; die Täter könnten gestört worden sein. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbruch in Spielhalle - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Einbrecher waren am Sonntag, zwischen 5.30 und 11 Uhr, in der Otto-Hahn-Straße in eine Spielothek eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen zertrümmerten zwei etwa 1,80 Meter große Täter mit einem Hammer eine Scheibe neben dem Eingang. Anschließend drangen sie durch die entstandene Öffnung ein und begaben sich zum Servicebereich. Die Unbekannten stahlen Geld. Ein Täter hatte eine kräftige Statur und war mit Mantel, Hose und Stiefeln komplett schwarz gekleidet. Er hatte den Hammer und einen schwarzen Regenschirm bei sich. Der Komplize war schlank und trug eine schwarze Lederjacke, einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans sowie schwarze Sneakers. Zudem war er mit einem schwarzen Tuch vermummt. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

6. Einbrecher gestört - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(nr) Unbekannte hatten am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, ein Grundstück im Triebweg betreten und wollten sich über abgestellte Gegenstände im Hof Zugang zu einem Fenster im Obergeschoss verschaffen. Das weitere Vorgehen wurde dadurch unterbrochen, dass die beiden Männer von einem Bewohner gesehen wurden, woraufhin sie in Richtung Blumenstraße flüchteten. Sie wurden auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und trugen blaue Atemschutzmasken sowie dunkle Kleidung. Einer soll 1,75 Meter groß gewesen sein und einen Kapuzenpullover getragen haben. Der andere soll eine dunkle Daunenjacke getragen haben. Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und erbittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen Kleinwagen geben? - Autobahn 3/Gemarkung Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag auf der Autobahn 3, bei der ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 14.10 Uhr befuhr der 23-Jährige mit seinem 5er BMW die linke der drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und der Anschlussstelle Hanau in Fahrtrichtung Köln. Ein Unbekannter fuhr den mittleren Fahrstreifen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Der BMW-Fahrer musste bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam er ins Schleudern, stieß mehrfach links gegen die Betonleitwand und blieb anschließend auf dem linken Fahrstreifen stehen. Bei dem Unfall zog sich der BMW-Lenker Verletzungen am linken Arm zu. Der Schaden am BMW wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher, bei dem es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben soll, sei ohne anzuhalten weitergefahren. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise zu dem weißen Wagen sowie dessen Fahrer und suchen zudem Unfallzeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Fahrer von rotem Auto als wichtigen Zeugen bei tödlichem Unfall auf Bundesstraße 521 gesucht - Nidderau/Eichen

(cl) Tödliche Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Ford-Fahrer aus Nidderau bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 7.35 Uhr, auf der Bundesstraße 521 zwischen Eichen und Altenstadt zu. Ersten Erkenntnissen zufolge kam eine 30-jährige VW-Fahrerin, die die Bundesstraße in Richtung Altenstadt fuhr, von ihrer Spur ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Ford-Fahrer zusammen. Der 53-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die VW-Fahrerin stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb bei ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Bereits vor dem Unfall soll sie auf der gleichen Strecke zwischen Heldenbergen und Eichen mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein. Hier soll sie ein rotes Auto, welches in Richtung Heldenbergen fuhr, mit dem Außenspiegel touchiert haben. Allerdings konnten das rote Fahrzeug und sein männlicher Fahrer bislang noch nicht ermittelt werden. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90100 in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht: Toyota Aygo beschädigt - Niederdorfelden

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Berliner Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 21 Uhr stellte der Eigentümer seinen grauen Toyota Aygo in Höhe der Hausnummer 6 ab. Als er am nächsten Tag gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an der Fahrertür und an der Stoßstange fest. Ein unbekannter fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Toyota und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

3. Zeugensuche nach Unfall mit erheblichen Sachschaden - Autobahn 66/Bruchköbel

(fg) Kurz nach der Anschlussstelle Hanau-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein hoher Sachschaden von rund 43.000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei aufgrund unterschiedlicher Schilderungen zum Unfallhergang Zeugen. Gegen 22.20 Uhr war ein 22 Jahre alter Hanauer in seinem Opel Astra an der Anschlussstelle Hanau-Nord auf die Autobahn 66 aufgefahren. Er habe anschließend ein auf der rechten Spur befindliches Fahrzeug überholt, wobei es zum Zusammenstoß mit einem heranfahrenden Mercedes gekommen sei. Der 19 Jahre alte Beifahrer des Mercedes und die 19 Jahre alte Beifahrerin des Opels wurden leicht verletzt. Die beiden Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn 66 war für Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation.

4. Nach Unfallflucht: Polizei sucht roten Wagen - Autobahn 66/Langenselbold

(fg) Nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 66 im Bereich des Langenselbolder Dreiecks suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe einen roten Wagen. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 54 Jahre alte Frau aus Schaafheim gegen 13.15 Uhr in ihrem Skoda Fabia auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Der Fahrer eines roten Autos sei dann von der parallel verlaufenden Autobahn 45 aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Fahrspur der 54-Jährigen gefahren, sodass es zur Kollision kam. Hierbei wurden die Fahrerin sowie der 60 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und fuhr in Richtung der Autobahn 45 (Erlensee) weiter. Beim Unfallverursacher soll es sich um eine jüngere männliche Person mit kurzen blonden Haaren handeln. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

5. Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Bundesstraße 276 - Birstein

(fg) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 276 zwischen Birstein und Brachttal sind am Samstagabend zwei Verkehrsteilnehmer schwer verletzt worden; beide kamen in ein Krankenhaus. Kurz nach 20 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann in seinem silbernen 5er BMW die Bundesstraße 276 in Richtung Birstein, verlor in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Corsa. Der 57-Jährige aus Birstein sowie die 21 Jahre alte Opel-Fahrerin aus Gelnhausen wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt. Die Bundesstraße war bis etwa 23.15 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 26.09.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

