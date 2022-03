Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Baustellendiebe machten Beute; Zeugensuche: Betonmischer-Lastkraftwagen touchierte Kinderfahrrad; Polizei sucht Radfahrer als Zeugen und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Baustellendiebe drangen in Haus ein - Offenbach

(aa) Diebe stahlen am Wochenende in der Senefelderstraße aus einem Baustellengebäude Werkzeug. Zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, drangen die Täter in das Einfamilienhaus im Bereich der 50er-Hausnummern ein und nahmen unter anderem eine Bohrmaschine sowie Säge- und Schleifwerkzeug mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Diesel gestohlen und Boden verunreinigt - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Am Wochenende waren Unbekannte an einem auf dem Parkplatz des Badesees Nieder-Roden abgestellten Lastkraftwagen zugange und zapften Diesel ab; hierbei wurde auch das Erdreich unter dem Tank verunreinigt, weshalb die Feuerwehr zur Beseitigung hinzugezogen werden musste. Der Fahrer hatte das Baustellenfahrzeug am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt und den Dieseldiebstahl am Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr, bei der Polizei gemeldet. Die Dieseldiebe knackten zuerst den abschließbaren Tankdeckel und zapften anschließend rund 150 Liter Diesel ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug sowie Bodenverunreinigung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Baustellendiebe machten Beute - Obertshausen

(aa) Kabeltrommeln, Sanitärmaterial, etliche bereits montierte Heizventile, Rührwerkzeug und mehr stahlen Diebe am Wochenende von einer Großbaustelle in der Hans-Böckler-Straße. Zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Täter zu zwei Wohnkomplexen Zugang. Zudem versuchten sie noch, die Türen zu zwei Lagerräumen aufzubrechen. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Regionale Ermittlungsgruppe Ost. Die Polizei Heusenstamm bittet Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Zeugensuche: Betonmischer-Lastkraftwagen touchierte Kinderfahrrad - Neu-Isenburg

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem der Fahrer eines Betonmisch-Fahrzeugs am Montagmittag einen 10-jährigen Radler beim Abbiegevorgang offenbar übersehen und das Fahrrad des Jungen touchiert hatte. Ohne sich um den gestürzten Jungen aus Neu-Isenburg zu kümmern, setzte der Lastkraftwagenfahrer seine Fahrt fort. Gegen 13.30 Uhr befuhr der Junge mit seinem Kinderfahrrad die Gartenstraße. Ein Betonmisch-Fahrzeug war ebenfalls auf der Gartenstraße unterwegs und beabsichtigte in die Bermondstraße einzufahren. Hierbei touchierte der Hinterreifen des gelben Lastkraftwagens, an dem Offenbacher Kennzeichen angebracht waren, den Reifen des Radfahrers. Der Junge stürzte und zog sich Verletzungen am Schienbein sowie an der Hand zu. Am Rad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben oder weitere Auskünfte zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Polizei sucht Radfahrer als Zeugen - Bundesstraße 44/Gemarkungen Neu-Isenburg und Mörfelden/Walldorf

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen auf der Bundesstraße 44 im Bereich der Einfahrt zum Langener Waldsee sucht die Polizei einen Radfahrer als Zeugen. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Lastkraftwagen die B 44 in Richtung Mörfelden-Walldorf. Nach ersten Erkenntnissen soll der Lkw einige hundert Meter nach der Einfahrt zum Langener Waldsee auf die entgegengesetzte Fahrspur gekommen sein, so dass eine 29 Jahre alte Frau aus Walldorf mit ihrem schwarzen Audi A 3 nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß der Audi gegen die dort befindliche Leitplanke. Der unbekannte LKW-Fahrer fuhr mit seiner roten Zugmaschine und seinem Sattelauflieger einfach weiter. Die Audi-Fahrerin hatte vor dem Unfall einen Radfahrer überholt, der den Unfall möglicherweise gesehen hat. Die Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der aufnehmenden Polizeidienststelle in Neu-Isenburg zu melden.

6. Diebe stahlen Baumaschinen - Neu-Isenburg

(aa) Diverse Baumaschinen im Wert von etlichen tausend Euro stahlen Diebe am Wochenende von einer Baustelle in der Offenbacher Straße. Zwischen Samstag, 10 Uhr und Montag, 8 Uhr, hebelten die Täter eine Tür zu dem Rohbau auf. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 150er-Hausnummern verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

7. Wildunfall führte zu Folgeunfall - Dietzenbach

(fg) Am Montagabend war ein 42 Jahre alter Mann aus Mörfelden-Walldorf in seinem Ford auf der Bundesstraße 459 zwischen Gravenbruch und Dietzenbach unterwegs. Kurz nach 21 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, dass die Fahrbahn überqueren wollte; dabei wurde das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert und erlag dort seinen Verletzungen. Am grauen Ford Focus entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden von rund 3.000 Euro. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der fast zeitgleich in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, erblickte kurz darauf das auf seiner Fahrspur liegende Reh und bremste seinen Wagen ab. Der dahinter befindliche Audi-Fahrer übersah dies offenbar, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Der Sachschaden des Folgeunfalls wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der 28-jährige Audi-Fahrer trug ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen davon. Aufgrund der beiden Verkehrsunfälle war die Bundesstraße 459 zeitweise voll gesperrt.

Main-Kinzig-Kreis

1. Baustellendiebe hatten es auf Stromkabel abgesehen - Hanau

(aa) Diebe stahlen am Wochenende in der Brüder-Grimm-Straße von einer Großbaustelle überwiegend Stromkabel. Die Täter verschafften sich nach dem Übersteigen des Bauzaunes Zutritt zu den Kellern der Rohbauten. Anschließend transportierten sie die Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Offenbach, 15.03.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell