Bereich Offenbach

1. Nach Explosion in Wohnung: Deo-Spray laut Kripo wohl ursächlich - Offenbach

(lei) Nach einer Explosion in einer Wohnung im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rhönstraße am Sonntagnachmittag (die Feuerwehr der Stadt Offenbach berichtete) haben die Ermittler der Kriminalpolizei erste Hinweise zum Grund der gewaltigen Verpuffung: Offenbar war eine angesengte Deodorant-Sprühflasche für den schadensträchtigen Vorfall ursächlich. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten hatte offenbar eine brennende Kerze im Badezimmer zunächst dafür gesorgt, dass der Verschluss der unmittelbar danebenstehenden Deo-Flasche derart angesengt und beschädigt wurde, dass der Inhalt nach und nach entwich. Als das Gas-Luft-Gemisch eine entsprechende hohe Konzentration erreichte, kam es offenbar zu einer Durchzündung mittels der Kerzenflamme und zu einem kleinen Feuer im Bad. Die 27-jährige Bewohnerin, die sich mit ihren beiden Kindern (1 und 4 Jahre alt) währenddessen in einem anderem Raum der Wohnung aufhielt, wurde dabei leicht verletzt. Alle drei kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Neben einer Fensterfront, die durch die Druckwelle nahezu komplett herausgerissen wurde und auf eine Grünfläche hinter dem Haus fiel, wurden in der Wohnung auch Türen und Wände sowie Teile des Inventars beschädigt. Bis auf eine darunterliegende Wohnung, die minimal durch herabtropfendes Wasser betroffen war, blieben die restlichen Wohneinheiten unbeschadet. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

2. Unfallflucht: Verursacher gesucht! - Offenbach/Bürgel

(jm) Die Unfallfluchtermittler suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, der am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Mühlheimer Straße (300er- Hausnummern) einen dort geparkten schwarzen Opel Astra beschädigt hat. Der Unfall, bei dem Sachschaden von schätzungsweise 2.600 Euro entstand, soll sich zwischen 16.35 und 17.05 Uhr zugetragen haben. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

3. Fahndung nach Tankstellenräubern - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Kurz nach 9 Uhr beabsichtigten drei Männer eine Tankstelle in der Feldstraße auszurauben, sie gingen jedoch leer aus. Kurz nach 9 Uhr betrat ein dunkel gekleideter und mit einem Schal maskierter Mann unter Vorhalt eines Messer die Tankstelle und forderte die Herausgabe von Geld. Der Mitarbeiter setzte sich jedoch körperlich zur Wehr, sodass der Räuber davonrannte. Zwei weitere Unbekannte, die offenbar "Schmiere" standen, rannten ebenfalls davon. Die drei Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Der Mitarbeiter blieb offenbar unverletzt. Im Rahmen der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Reifen an mehreren Fahrrädern zerstochen - Mühlheim am Main

(fg) Unbekannte waren am Freitag am Mühlheimer Bahnhof in der Dammstraße zugange und zerstachen die Reifen mehrerer Fahrräder. Der Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Cube hatte sein Gefährt auf dem Fahrradabstellplatz unmittelbar neben dem Bahnhofsgebäude am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr abgestellt. Die zerstochenen Reifen bemerkte er am Abend gegen 20.20 Uhr. Im selben Tatzeitraum wurden unweit vom Abstellplatz entfernt auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs (Park-and-Ride Parkplatz) die Reifen an insgesamt neun weiteren Rädern beschädigt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim zu melden.

5. Zeugensuche: Mountainbike entwendet - Egelsbach

(fg) Ein blaues Mountainbike der Marke Scott haben Unbekannte am Samstagvormittag im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Hausnummern) vom Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums entwendet. Der Diebstahl des mittels Schloss gesicherten Mountainbikes ereignete sich zwischen 8 und 12 Uhr. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

6. Wer sah die Unfallflucht am Einkaufsmarkt? - Rödermark/Urberach

(jm) Wer am Donnerstagmittag in der Ober-Rodener Straße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Eine Mazda-Besitzerin hatte zwischen 13 und 13.10 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes (20er- Hausnummern) abgestellt. In dieser Zeit hatte ein unbekanntes Fahrzeug die rechte hintere Seite des weißen CX-5 beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro und machte sich davon. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Mercedes prallt gegen Mauer und Baum / mutmaßlicher Fahrer ermittelt - Hanau

(lei) Ein 30-Jähriger muss sich seit Freitag wegen Verdachts der Trunkenheit am Steuer sowie der Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten. Die Polizei wirft dem Mann aus Maintal vor, unter Alkoholeinfluss mit seinem Mercedes gegen eine Mauer und einen Baum gefahren und anschließend geflüchtet zu sein. Auf die Spur kamen die Beamten dem 30-Jährigen dadurch, dass er seinen nicht mehr fahrbereiten Wagen am Unfallort zurückließ. Den im Frontbereich erheblich beschädigten CLC stellten die Ordnungshüter am Freitagmorgen um 8.50 Uhr verlassen in der Burgallee 138, unmittelbar vor dem Zugang zum Staatspark Wilhelmsbad, fest. Der Unfall dürfte sich jedoch bereits gegen 5.30 Uhr zugetragen haben, da ein ermittelter Anwohner zu diesem Zeitpunkt lautes Motorengeheul und direkt danach einen lauten Knall gehört hatte. Dem Trümmerfeld vor Ort zufolge fuhr das Auto erst einen Poller um und krachte dann offenbar noch gegen eine Mauer, ehe es wenige Meter weiter an einem Baum zum Stehen kam. Mehrere bis zu 30 Kilogramm schwere Steine wurden dabei aus der Mauer herausgerissen und verteilten sich über den Weg. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 9.000 Euro; der Mercedes musste abgeschleppt werden. Bei der anschließenden Aufsuche des 30-jährigen Fahrzeughalters an seiner Wohnanschrift stellten die Ermittler fest, dass er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Da er in einer ersten Vernehmung einräumte, den Wagen gefahren zu haben, musste der Maintaler nach einem Atemalkholtest von über 0,7 Promille anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und auch sein Führerschein wurde einbehalten. Er selbst erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Die Polizeistation Hanau I sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

2. Quad Exeet 670 R geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(jm) Diebe stahlen von Samstag (16 Uhr) auf Sonntag (18 Uhr) ein abgestelltes Quad Exeet 670 R in der Eugen-Kaiser-Straße aus einer Tiefgarage. Zwischen 16 und am darauffolgenden Tag 18 Uhr verschwand das weiß-blaue Quad, an dem WN-Kennzeichen angebracht waren. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des vierrädrigen Kraftfahrzeugs unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Absichtlicher Wurf? Unbekannter Gegenstand trifft Auto - A 45 / Hanau

(lei) Einen gehörigen Schreck dürften eine 56-jährige Opel-Fahrerin und ihr Beifahrer am Samstagvormittag auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen bekommen haben. Grund: Ein noch unbekannter Gegenstand hatte die Windschutzscheibe des Wagens getroffen und dabei Sachschaden von etwa 700 Euro verursacht. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold ermittelt nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Die Frau aus Bad Orb war zusammen mit ihrem 61 Jahre alten Mann gegen 11.50 Uhr zwischen dem Hanauer Kreuz und dem Langenselbolder Dreieck unterwegs, als der faustgroße dunkle Gegenstand auf die Scheibe des grünen Insignias traf und diese leicht beschädigte. Das Ganze ereignete sich etwa kurz vor einer Baustelle. Nach Angaben des Ehepaars, das bei dem Vorfall unverletzt blieb, kam das Objekt von rechts aus Richtung einer Böschung "angeflogen", wo parallel zur Autobahn auch ein Fuß- und Radweg verläuft. Obwohl die Ordnungshüter dort keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnten, gehen sie davon aus, dass hier Steinewerfer ihr Unwesen trieben, zumal andere Ursachen wie etwa ein Ladungsverlust oder ein Aufwirbeln durch ein vorausfahrendes Fahrzeug ausgeschlossen werden konnten. Die Beamten suchen daher nun Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bitten um Mitteilung unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Unfallflucht auf Parkplatz: Zeugen gesucht - Gelnhausen

(jm) Ein 69-jähriger Fahrer parkte seinen grauen Toyota Auris Hybrid am Donnerstagvormittag, gegen 8.50 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Freigerichter Straße. Etwa um 9 Uhr kam er zu seinem Wagen zurück und stellte die Kratzer an der Vorder- und Hintertür auf der Fahrerseite fest. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr davon. Die Polizei Gelnhausen bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

