Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahme nach Fahrraddiebstahl;Einbruch in Geschäft;Bus prallt gegen geparktes Auto: Flüchtiger Radfahrer gesucht und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wo steht ein beschädigtes goldfarbenes Auto? - Offenbach

(aa) Nach einer Unfallflucht am Wochenende im Lämmerspieler Weg gehen die Beamten der Fluchtgruppe nach erfolgter Spurensuche davon aus, dass der Verursacher in einem goldfarbenen Fahrzeug unterwegs war. Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, wurde ein an der Ecke zur Gartenstraße geparkter VW beim Vorbeifahren verschrammt und eingedellt. An dem grauen Tiguan ist nun ein Schaden von etwa 2.000 Euro zu beklagen. Der Verursacher hatte sich jedoch nicht darum geschert. Sein goldfarbenes Auto, das vermutlich ebenfalls beschädigt ist, könnte Passanten auffallen. Die Beamten bitten nun um Hinweise zum Unfall und dem Standort des gesuchten Fahrzeugs unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Dreieich/Buchschlag und Offenbach

(jm) Nach dem Diebstahl eines E-Bikes am frühen Montagabend am Bahnhof in der Buchschlager Allee, nahm die Polizei wenig später zwei Tatverdächtige in Offenbach vorläufig fest. Gegen 19 Uhr bemerkte ein 50-jähriger Dreieicher, dass sein Fahrrad, welches er nur etwa zwei Stunden zuvor vor einer Gaststätte abgestellt und gesichert hatte, weg war. Die Täter wussten offenbar nicht, dass das Fahrrad mit einem GPS-Tracker ausgestattet war. Noch während der Anzeigenaufnahme bekam der Dreieicher Signale von seinem Fahrrad, dass sich offensichtlich in Offenbach befand. Sofort wurde das dortige Polizeirevier informiert. Das Signal des Senders führte die Streife schließlich in die Rathenaustraße. Nach kurzer Absuche des Bereichs trafen die Beamten auf einer Grünfläche zwei Männer und zwei Fahrräder an. Bei dem einen Rad handelte es sich um das zuvor gestohlene E-Bike des Dreieichers. Die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe im Alter von 25 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen und beide Räder mitgenommen. Der 25-Jährige, der in Deutschland keinen gemeldeten Wohnsitz hat, wurde gegen eine Sicherheitsleitung wieder auf freien Fuß gesetzt. Über den Verbleib des zweiten Tatverdächtigen wird noch entschieden. Zudem laufen die Ermittlungen, wem das andere Fahrrad gehört. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbruch in Geschäft - Hanau

(aa) Einbrecher erbeuteten am Wochenende aus einem Geschäft in der Dettinger Straße Gartengeräte und Werkzeug. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen hatten die Diebe die Eingangstür aufgebrochen und anschließend Motorsägen, Rasentrimmer, Mähroboter und hochwertiges Werkzeug abtransportiert. Außerdem stahlen sie noch einen Laptop. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Feiernde parken auf dem Marktplatz: Polizei verteilt Knöllchen - Hanau

(lei) Wegen mehrerer Falschparker auf dem Marktplatz schritt die Polizei am späten Samstagnachmittag ein und ahndete die Verantwortlichen mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Gegen 17.30 Uhr befuhren gleich mehrere Fahrzeuge widerrechtlich die Fußgängerzone und parkten auch kurzerhand auf dem Platz, offensichtlich um dort zu tanzen. Die Ordnungshüter machten ihrem Namen dann alle Ehre und stellten diese umgehend auch wieder her, indem sie alle Fahrzeuge aus der Fußgängerzone verwies und dem Tanz so ein jähes Ende bereitete.

3. Schulwegüberwachungswoche: Schutzfrau Koch war vor Ort - Langendiebach/Erlensee

(aa) Polizeioberkommissarinnen Julia Koch, Heike Lachmann und Mitarbeiter des Ordnungsamtes rückten am Montagmorgen vor der Grundschule in Langendiebach die Eltern-Taxis im Bereich der Hol- und Bringzone sowie den Überweg und die Ampel für die Fußgänger in ihren Fokus. Zwischen 7.30 und 8.30 Uhr überprüften die Schutzfrau vor Ort Koch und die Kollegen unter anderem, ob die Kinder in den Autos ordnungsgemäß gesichert saßen. Auch das korrekte Verhalten an den Fußgängerüberquerungen hatten die Ordnungshüter im Blick. Ziel der Maßnahme war das sichere Ankommen der Schulkinder. Koch verteilte bei kleinem Verstoß lediglich die "gelbe Karte" und sagte: "Wir setzen auf die Prävention und führen daher gezielte Gespräche mit den Eltern und anderen Verkehrsteilnehmern, um diese im Sinne der Verkehrssicherheit zu sensibilisieren." Koch und Lachmann kündigten weitere Aktionen in der Schulwegüberwachung an.

4. Bus prallt gegen geparktes Auto: Flüchtiger Radfahrer gesucht - Bad Orb

(lei) Nachdem ein Linienbus am Montagmittag einem Radfahrer ausweichen musste, suchen die Unfallfluchtermittler nach dem noch unbekannten Zweiradfahrer. Dieser war gegen 12.45 Uhr in der Straße "Am Aubach" aus Richtung Martinusstraße kommend unterwegs, als ihn der 57-jährige Fahrer des weißen Omnibusses in Höhe der Hausnummer 6 überholen wollte. In dem Moment, so die bisherigen Erkenntnisse, soll der Radfahrer nach links in Richtung Fahrbahnmitte geschwenkt sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 57-Jährige ebenfalls nach links aus und kollidierte am linken Fahrbahnrand mit einem grauen Audi A4, welcher wiederum gegen einen Metallzaun geschoben wurde. Der Radfahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 13.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Radler geben können (Telefon 06183 91155-0).

Offenbach, 07.09.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

