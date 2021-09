Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geldautomat gesprengt: Dunkler PKW flüchtig

Zeugen gesucht - Gelnhausen

Offenbach (ots)

(lei) Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.35 Uhr, einen Geldautomaten in einer Bank in der Kleinbahnstraße gesprengt. Anschließend flüchteten die Kriminellen in einem dunklen Auto, möglicherweise einem Kombi mit Hanauer Kennzeichen, in Richtung Autobahn 66. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Durch die Wucht der Sprengung entstand Sachschaden am Gebäude in noch unbekannter Höhe. Und auch ob Geld erbeutet wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen sowie die Untersuchungen am Tatort bereits aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 07.09.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell