POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 11.04.2020

Drei bislang unbekannte Täter beraubten gestern Abend in der Waldstraße einen bislang unbekannten Geschädigten. Das Trio schlug und trat um 22.18 Uhr in Höhe der Stadthalle unvermittelt auf den Unbekannten ein. Danach nahmen ihm die Räuber sein Handy und seine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren ab, ehe sie zu Fuß in nördliche Richtung flüchteten. Sofort eingeleitete, polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Aufgrund von Sprachbarrieren konnten weder eine Täterbeschreibung noch seine Personalien erhoben werden. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

