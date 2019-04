Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 8. April 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen - Langen

(av) Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Einbrecher am Samstagnachmittag auf frischer Tat in der August-Bebel-Straße vorläufig festgenommen wurde. Gegen 13.15 Uhr hörte die Frau verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung. Sie alarmierte die Polizei. Die sofort herbeigeeilten Beamten nahmen in der Wohnung einen 39-Jährigen fest, der im Verdacht steht, sich unerlaubt Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht zu haben. Die Polizisten fanden bei ihm von der Sektflasche über Bargeld und einer Krawattennadel bis zu Schuhen einige Gegenstände, die offensichtlich aus der Wohnung stammten. Der mutmaßliche Einbrecher, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl und der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

2. Unfallfahrer geflüchtet, Zeugen gesucht - Obertshausen

(tl) Schaden an einer Hauswand in der Heusenstammer Straße entstand am Freitagabend, zwischen 20 und 21 Uhr, als ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe der einstelligen Hausnummern während der Fahrt offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Verkehrsschild prallte, welches infolgedessen umgeknickt und gegen eine Hausfassade gedrückt wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer, zu dem bislang keinerlei Hinweise vorliegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 69080 zu melden.

3. Geparkte Autos wurden aufgebrochen - Neu-Isenburg

(aa) Autoaufbrecher waren am Wochenende unterwegs: Sie brachen in der Nacht zum Sonntag neun geparkte Autos auf und stahlen unter anderem Navigationssysteme und Airbags. Die Fahrzeuge standen in der Rosenstraße, im Veilchen- und im Fliederweg, im Buchenbusch, der Albert-Einstein-Straße, der Ernst-Reuter-Straße, der Neuhöfer Straße und Am Trieb. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Polizei sucht Unfallflüchtigen - Neu-Isenburg

(tl) Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro an einem geparkten Pkw in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Höhe der 10er-Hausnummern ist das Resultat einer Unfallflucht vom vergangenen Mittwoch. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 16 und 17 Uhr offenkundig beim Rangieren einen geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 29020 in Verbindung zu setzen.

5. Wer hat den Unfallverursacher gesehen? - Mühlheim

(tl) Ein in der Rodgaustraße auf Höhe der 10er-Hausnummern geparkter Opel Astra wurde am Samstagabend durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigt, sodass Sachschaden von zirka 6.000 Euro entstand. Gegen 22.25 Uhr streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den Opel, sodass dessen komplette linke Seite zerkratzt wurde, anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anwohner hörten einen lauten Knall und Zeugen sahen einen Kleinlaster beziehungsweise Transporter davonfahren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich an die Polizeistation Mühlheim zu wenden (06108 60000) oder direkt bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 911550.

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Schwerverletzte bei Unfall - Bruchköbel / Hanau-Mittelbuchen

(tl) Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Landstraße 3195 im Bereich der Anschlussstelle der Bundesstraße 45 sind am Freitagabend zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Gegen 20 Uhr wollte ein 19-jähriger Nidderauer mit seinem Hyundai von der Landstraße nach links auf die Bundesstraße Richtung Hanau einbiegen, als ihm auf der Gegenfahrspur ein 22-jähriger BMW-Fahrer entgegenkam, welcher nach Ansicht der Polizei zu schnell mit seinem Wagen unterwegs war. Hierbei stießen beide Autos frontal zusammen, wodurch beide Fahrer verletzt wurden. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile noch gegen den Pkw eines wartenden dritten Verkehrsteilnehmers geschleudert. Die beiden verletzten Fahrer kamen in Kliniken. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 17.500 Euro geschätzt. Die Strecke musste durch die Polizei zeitweise gesperrt werden.

2. Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 66 - Biebergemünd

(tl) Durch ein offenbar missglücktes Überholmanöver soll ein 30-Jähriger aus dem Kreis Groß-Gerau am Freitagabend auf der Autobahn 66 einen Unfall mit drei Verletzten verursacht haben. Der Mann überholte gegen 20.10 Uhr mit seinem weißen Mercedes-Sprinter in Höhe Wirtheim/Biebergemünd auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt eine 33-jährige Frau in ihrem Hyundai, in welchem sich auch ihr 10-jähiger Sohn befand. Nach Ansicht der Polizei touchierte er beim Wiedereinordnen nach rechts mit seinem Wagen die vordere linke Seite des anderen Pkw, infolgedessen es zum Unfall kam und alle drei Insassen leicht verletzt wurden. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam in ein Krankenhaus. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand an den beiden Autos ferner ein Gesamtschaden von schätzungsweise 21.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.

Offenbach, 08.04.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

