Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 07.04.19

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

PKW überschlägt sich, BAB 3, Höhe AS Obertshausen

Am frühen Sonntagmorgen überschlug sich in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen auf der A3 ein Chevrolet und blieb auf dem Dach liegen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der Chevrolet die A3 Richtung Köln. In Höhe Obertshausen wechselte der PKW von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Ein dahinterfahrendes Kraftfahrzeug blendete die 33 Jahre alte Fahrerin und diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Chevrolet schleuderte in die rechte Böschung und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin aus Rüsselsheim und ihre drei Mitfahrer kamen mit Blessuren in umliegende Krankenhäuser. Der Sachsachen am PKW wurde auf zirka 5000.- Euro beziffert. Zeugen des Unfalls können sich unter der Rufnummer 06183/911650 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold melden.

Offenbach am Main, 07.04.19, Arnd Bamberg, PvD

