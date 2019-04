Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 06.04.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Lkw Unfall auf der A3 - Bergungsarbeiten dauern an

Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr kam es auf der BAB 3, km 199, Fahrtrichtung Würzburg, nach der Ausfahrt Seligenstadt zu einem Lkw Unfall, dessen Folgen vermutlich bis in die Mittagsstunden den Fahrzeugverkehr im betreffenden Bereich beeinträchtigen. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und im Unterholz zum Stehen. Dabei wurde die rechte Seite des Aufliegers aufgerissen und ca. 5 Tonnen der Ladung auf der rechten Fahrspur und im Grünstreifen verteilt. Die Bergung des Sattelzuges und der Ladung wurde in die Wege geleitet, wird aber voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Rechte der insgesamt drei vorhandenen Fahrspuren ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt, die Unfallstelle abgesichert. Eine Rundfunk- warnmeldung sowie eine Warnanzeige an der elektronischen Schilderbrücke der BAB wurden initiiert.

Offenbach am Main, 06.04.2019, Carlos Mußgang, PvD

